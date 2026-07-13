4 yêu cầu trọng tâm trong thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Nghị quyết 57

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu các cấp, ngành tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026 thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Thông báo nêu để tạo chuyển biến rõ rệt từ chủ trương sang kết quả thực tế, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc các định hướng lớn của Bộ Chính trị, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, thực chất các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số do Ban Chỉ đạo ban hành, trong đó tập trung vào 4 yêu cầu trọng tâm: Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57-NQ/TW gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thứ hai, chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thứ ba, tạo chuyển biến đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, từ các cơ quan trong hệ thống chính trị đến toàn xã hội.

Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện./.