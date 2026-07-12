Hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng dịch vụ, xử lý nhà đất dôi dư

Trong tuần (từ ngày 6-12/7), một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai công tác 6 tháng cuối năm của một số bộ, ngành và địa phương là tiếp tục tập trung tham mưu hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh công tác tinh gọn, vận hành một bộ máy thông suốt, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Kiện toàn tổ chức bộ máy các Hội quần chúng và cơ quan Mặt trận

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương mở rộng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 diễn ra chiều 7/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu triển khai khẩn trương một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể gồm kịp thời triển khai các kết luận của Trung ương sau sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; trọng tâm là chủ trì, phối hợp tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 304-QĐ/TW, ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quy định số 301-QĐ/TW, ngày 9/6/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu kết luận hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương mở rộng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. (Ảnh: Phúc Hằng/TTXVN)

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của từng cơ quan, trọng tâm là sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, cơ quan báo chí đảm bảo tinh gọn, đúng tôn chỉ, mục đích; rà soát lại các tổ chức pháp nhân trực thuộc của các Hội quần chúng.

Đặc biệt lãnh đạo triển khai quyết liệt chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị.

Thời gian qua, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban hành các nghị định quy định về tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã.

Đến nay, khuôn khổ pháp lý cơ bản đã được hoàn thiện, với tinh thần phân cấp triệt để cho các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã chủ động quyết định việc sắp xếp lại các cơ quan tham mưu giúp việc, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chính phủ đã ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 3 bộ, cơ quan ngang bộ; 14 bộ, cơ quan ngang bộ còn lại đang tiếp tục rà soát, đánh giá.

Theo ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế, Bộ Nội vụ, nếu chức năng, nhiệm vụ các bộ có điều chỉnh theo sự phân công của Chính phủ thì ở cấp tỉnh, cấp xã cũng sẽ điều chỉnh tương ứng cho phù hợp, bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, một việc chỉ một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Tương tự như vậy, trong cơ chế phối hợp liên ngành, phải rõ bộ nào chủ trì, bộ nào phối hợp, sở nào chủ trì, sở nào phối hợp...

Liên quan đến đơn vị sự nghiệp công lập, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 là tập trung sắp xếp tinh gọn theo hướng không chỉ giảm đầu mối mà còn nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ.

Vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và xử lý tài sản dôi dư

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại các địa phương trong tuần, tại Kỳ họp thứ 2 (ngày 8-9/7), Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thảo luận và quyết định nhiều chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và phụ cấp với người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung thêm mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước chuyển công tác đến Trung tâm hành chính mới của tỉnh; cán bộ được điều động, luân chuyển, biệt phái từ cấp tỉnh về cấp xã và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cấp xã có nơi ở cách nơi làm việc từ 30km trở lên...

Theo Nghị quyết quy định mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông qua: Thôn, tổ dân phố có tối đa 3 người hoạt động không chuyên trách gồm: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố và Trưởng Ban Công tác Mặt trận. Các chức danh này được hưởng phụ cấp theo quy mô, đặc thù địa bàn với quỹ phụ cấp hằng tháng từ 7,5- 9 lần mức lương cơ sở.

Mỗi thôn, tổ dân phố có tối đa 6 người tham gia hoạt động, gồm: Phó Bí thư chi bộ; Phó Trưởng thôn/Phó Tổ trưởng tổ dân phố; Chi hội trưởng Hội Phụ nữ; Chi hội trưởng Hội Nông dân; Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh; Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; được hỗ trợ từ 0,7-1 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Còn tại Tây Ninh, nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản thông báo số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn, tổ chức thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, tổng số cấp phó của 15 cơ quan chuyên môn, tổ chức thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh được xác định là 63 người.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 do UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Việc xác định số lượng cấp phó là bước tiếp theo trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp.

Một số sở, ngành trong tỉnh có số lượng cấp phó vượt mức định hướng do hợp nhất tổ chức. Một số sở, ngành có 6-8 Phó Giám đốc.

Việc công bố khung số lượng cấp phó lần này tạo cơ sở để Tây Ninh từng bước sắp xếp, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo theo đúng quy định của Trung ương và phù hợp yêu cầu thực tiễn.

Trong xử lý số lượng lớn tài sản công dôi dư để tránh lãng phí, Phú Thọ đang tập trung xử lý 538 cơ sở nhà, đất dôi dư còn lại trong tổng số 1.542 cơ sở thuộc diện sắp xếp (đã giải quyết xong hơn 65%).

Để hoàn thành mục tiêu xử lý toàn bộ số cơ sở còn lại trong năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông giao Sở Tài chính chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan làm việc trực tiếp với các xã, phường để hướng dẫn xử lý từng trường hợp cụ thể, không để tài sản hư hỏng, xuống cấp hoặc kéo dài gây lãng phí.

Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Sở Tài chính khẩn trương tham mưu ban hành bảng giá cho thuê nhà đối với các cơ sở đủ điều kiện khai thác theo quy định theo phương châm "làm đến đâu ban hành đến đấy," tạo điều kiện đưa tài sản vào sử dụng ngay.

Trường hợp Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù mới, ngành tài chính có trách nhiệm hướng dẫn triển khai kịp thời, bảo đảm không làm gián đoạn tiến độ xử lý.Sở Xây dựng nghiên cứu các giải pháp khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công theo hướng hình thành các không gian phát triển mới.

Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên đề về quản lý, sử dụng tài sản công để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp gây thất thoát, lãng phí hoặc chậm triển khai...

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Nội vụ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết ngành nội vụ ngày 9/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình lưu ý rà soát, đánh giá thật kỹ bộ máy cấp xã, bộ máy các sở, ngành, việc bố trí, sắp xếp đội ngũ đã hiệu quả hay chưa, vị trí nào cần kiện toàn, cán bộ nào có thể phân công tiếp tục công việc, cán bộ nào không đáp ứng yêu cầu, phải nghỉ.

Những cán bộ qua đánh giá có chiều hướng phát triển tốt thì đào tạo, tập huấn...

Bộ trưởng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Lãnh đạo sở rà soát ở địa phương có bao nhiêu đơn vị sự nghiệp, mức độ tự chủ như thế nào để tham mưu cho sát; đồng thời, tham mưu, đánh giá các nội dung phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, luôn lắng nghe ý kiến phản ánh để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chính trị./.

Bộ Nội vụ: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ không thực hiện đồng loạt Theo Bộ Nội vụ, tinh thần theo hướng ban đầu của TW là không sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đồng loạt mà tùy điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng địa bàn, từng địa phương để đề xuất cụ thể.