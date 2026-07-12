Chủ động tham gia, đóng góp trách nhiệm, lan tỏa tinh thần nhân văn quốc tế

Nổi bật trong các hoạt động đối ngoại trong tuần (6-12/7) là sự kiện lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam trở về nước, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân đạo hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất, trả lời của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao về việc Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu đã chính thức công bố kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do - EFTA và một số hoạt động đối ngoại tại Hà Nội và Đà Nẵng.

Tất cả khắc họa rõ nét hình ảnh một Việt Nam năng động, trách nhiệm, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế.

Hướng tới ký kết Hiệp định EFTA sau 14 năm đàm phán

Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA, gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein) đã chính thức công bố kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA Việt Nam-EFTA) vào ngày 2/7/2026.

Chiều 9/7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết đây là nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ của cả hai bên để hướng tới ký kết Hiệp định sau 14 năm đàm phán.

Việt Nam đánh giá cao những kết quả đàm phán đã đạt được với các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu. Hiệp định FTA Việt Nam-EFTA là dấu mốc trong nỗ lực mở rộng mạng lưới FTA của Việt Nam, nâng tổng số FTA mà Việt Nam ký kết với các đối tác lên 18 cũng như kết nối toàn diện giữa Việt Nam và châu Âu.

Để đi đến cột mốc này, hai bên trải qua hành trình bền bỉ với 21 phiên đàm phán chính thức. FTA Việt Nam-EFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang tính toàn diện, hiện đại, đạt chuẩn mực quốc tế cao.

Văn kiện không chỉ hướng tới xóa bỏ hoặc giảm thuế quan nhằm tạo thuận lợi cho dòng chảy thương mại hàng hóa và dịch vụ, mà còn bao trùm hàng loạt lĩnh vực cốt lõi của nền kinh tế số và phát triển bền vững như: quy tắc xuất xứ, biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS), rào cản kỹ thuật (TBT), thu hút đầu tư, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, phòng vệ thương mại, thương mại gắn liền với phát triển bền vững và các chương trình nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs).

Đại diện khối EFTA khẳng định trong bối cảnh toàn cầu bất ổn, việc củng cố quan hệ với các đối tác tin cậy như Việt Nam mang ý nghĩa quan trọng, giúp cải thiện tiếp cận thị trường và tăng cường hợp tác tương lai.

Hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân đạo

Tinh thần nhân văn và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam được lan tỏa mạnh mẽ qua công tác hỗ trợ nhân đạo quốc tế.

Trước thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do trận động đất kép ngày 24/6/2026 gây ra tại Venezuela, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 USD để giúp chính quyền và nhân dân nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam tới Venezuela với 124 thành viên, gồm lực lượng Quân đội và Công an cùng nhiều trang thiết bị chuyên dụng; 50,6 tấn hàng viện trợ của Việt Nam đã được bàn giao cho cơ quan đại diện cứu trợ của nước bạn ngay tại sân bay.

Trung tá Raúl Serrano Chacón gắn huy chương "Anh hùng Venezuela" cho thành viên đoàn Việt Nam. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Đây là lần thứ ba Việt Nam cử lực lượng ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ nhân đạo quốc tế cấp bách, tiếp nối các hành trình cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ (2023) và Myanmar (2025).

Từ ngày 29/6 đến ngày 6/7/2026, Đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ với cường độ làm việc cao (từ 6 giờ đến 20 giờ hằng ngày), có những ngày làm việc xuyên đêm, sẵn sàng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn bất kỳ thời điểm nào khi được nhân dân và chính quyền sở tại đề nghị, không kể thời tiết nắng mưa, vượt qua khó khăn tại thực địa với quyết tâm cao nhất.

Đoàn đã tổ chức tìm kiếm và bàn giao 57 thi thể nạn nhân cho gia đình và chính quyền sở tại; sử dụng chó nghiệp vụ và trang bị cứu hộ chuyên dùng tìm kiếm, bàn giao 46 vị trí có nạn nhân cho lực lượng tại chỗ, giúp phía bạn đưa ra 38 thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình; đồng thời tại hiện trường đã tổ chức 1 trạm y tế để khám, cấp phát thuốc cho 132 người dân và lực lượng cứu hộ các nước.

Đặc biệt, Đoàn công tác đã chủ động phối hợp tìm kiếm 3 trường hợp nạn nhân nghi ngờ còn sống sót trong đống đổ nát.

Mặc dù không tìm được nạn nhân ở 3 hoạt động cứu hộ này, song với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn công tác đã để lại hình ảnh tốt đẹp đối với chính quyền và nhân dân địa phương.

Ngoài lượng thực phẩm và vật tư, thuốc y tế hỗ trợ phía bạn, Đoàn công tác cũng đã cân đối bớt lại khẩu phần ăn và nhu yếu phẩm mang theo, phối hợp với chính quyền sở tại để hỗ trợ cho 3 khu vực dân cư, là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tập trung số đông người dân và trẻ em bị mất nhà cửa và cần sự hỗ trợ; khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản...

Thượng tướng Lockiby Benmontes, Tổng Tư lệnh Lực lượng dân quân Venezuela đã đến hiện trường thăm hỏi và cảm ơn Đoàn công tác; bày tỏ sự xúc động khi Việt Nam cử Đoàn công tác đến giúp đỡ nhân dân Venezuela và nhấn mạnh những việc làm của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã khẳng định tình đoàn kết trong sáng, tình hữu nghị vô bờ đối với Venezuela.

Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn Việt Nam, phía Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất cho tập thể, Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên, cùng Huân chương "Công trạng phục vụ" cho đội chó nghiệp vụ của đoàn.

Rạng sáng 11/7, đoàn đã về nước an toàn. Ngay trong sáng cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ tuyên dương và cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý (Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Bằng khen của Thủ tướng) cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân đạo cứu hộ động đất tại Venezuela.

Khẳng định vai trò thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng ASEAN

Khẳng định vai trò thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng ASEAN, trong tuần diễn ra một số hoạt động đối ngoại nổi bật tại Hà Nội và Đà Nẵng.

Tại Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines (12/7/1976-12/7/2026). Hai bên cùng ôn lại chặng đường nửa thế kỷ đồng hành, hợp tác và phát triển; khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Philippines đang ở trong chương mới mang tầm vóc vượt trội, đánh dấu bằng việc xác lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược tăng cường trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào ngày 31/5 và 1/6/2026 vừa qua.

Quang cảnh buổi khai mạc Hội nghị Ban Điều phối ASEAN-OSHNET lần thứ 27 tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Philippines là nước láng giềng gần gũi, đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam trong ASEAN, đồng thời hai nước cùng chia sẻ cam kết mạnh mẽ trong việc duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn luật pháp quốc tế.

Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước, sự bổ trợ giữa hai nền kinh tế, mối liên kết ngày càng sâu rộng giữa nhân dân hai nước cùng cam kết chung vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực, Việt Nam và Philippines sẽ tiếp tục là những đối tác tin cậy, đồng hành cùng nhau trên chặng đường phát triển trong giai đoạn mới.

Còn tại Đà Nẵng, vào ngày 7/7, Diễn đàn ASEAN-OSHNET lần thứ 13 khai mạc với chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động. Diễn đàn thu hút khoảng 120 đại biểu từ 11 quốc gia, Ban Thư ký ASEAN cùng nhiều tổ chức quốc tế lớn (ILO, IALI) và doanh nghiệp trong khu vực.

Diễn đàn tập trung thảo luận 4 định hướng lớn, gồm: xây dựng khung chính sách chung của ASEAN về ứng dụng chuyển đổi số trong an toàn, vệ sinh lao động, gắn với chuẩn mực quốc tế về đạo đức AI và bảo vệ dữ liệu; thúc đẩy chia sẻ thực tiễn tốt giữa các nước thành viên, đặc biệt về sử dụng dữ liệu lớn, AI và các nền tảng số ba bên trong quản trị an toàn lao động; bảo đảm chuyển đổi số bao trùm - không để lao động phi chính thức, lao động nền tảng và doanh nghiệp nhỏ và vừa bị bỏ lại phía sau; xây dựng các khuyến nghị cụ thể trình Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN, nhằm cụ thể hóa các cam kết trong Kế hoạch hành động ASEAN-OSHNET giai đoạn 2026-2030.

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN-OSHNET. Đây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn ASEAN-OSHNET sau lần đầu và lần thứ hai lần lượt vào năm 2006 và 2016./.

Đối ngoại trong kỷ nguyên mới: 'Tiếng chiêng' thực lực hòa cùng nhịp đập thời đại Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc củng cố nội lực vững chắc và đóng góp có trách nhiệm, mang đậm tính nhân văn trên trường quốc tế đang dệt nên bức tranh ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại.