Phở Cultural Roadshow tại Budapest: Lan tỏa hương vị Việt giữa lòng châu Âu

Hành trình của Phở Cultural Roadshow Europe 2026 - chuỗi sự kiện quảng bá món phở và ẩm thực Việt nói chung - đã có chặng dừng chân rất thành công tại Budapest hôm 10/7.

Đây là sáng kiến do Nhóm We Love Phở và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Ninh Bình khởi xướng và đồng tổ chức xuyên suốt toàn bộ hành trình, qua nhiều thành phố vùng Trung Âu.

Sau các trạm thành công tại Praha (Cộng hòa Séc), Warsaw (Ba Lan), Trnava (Slovakia) và Vienna (Áo), chặng ở Budapest là điểm dừng mang ý nghĩa đặc biệt của toàn bộ hành trình. Bởi lẽ, thủ đô của Hungary không chỉ là nơi ý tưởng thành lập We Love Phở được hình thành tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt kiều châu Âu năm 2023, mà còn là một trong những trung tâm của cộng đồng người Việt Nam tại Trung Âu.

Chương trình được tổ chức tại Bian Garden (Quận 10, Budapest), tổ hợp ẩm thực và văn hóa Việt Nam tại Budapest, nơi quy tụ nhiều nhà hàng, gian hàng và không gian trải nghiệm ẩm thực Việt Nam.

Không chỉ là điểm hẹn của cộng đồng Việt, Bian Garden còn là địa chỉ quen thuộc của người Hungary và du khách quốc tế yêu thích ẩm thực châu Á, nơi thường xuyên diễn ra các lễ hội, giao lưu văn hóa và quảng bá ẩm thực Việt Nam.

Trạm dừng chân ở Budapest do Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary và Bian Garden đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, cùng sự phối hợp của We Love Phở, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Ninh Bình cùng các doanh nghiệp, nhà hàng và đối tác địa phương. Hơn 500 thực khách đã có mặt tại sự kiện, nhiều người do đặt chậm nên không còn chỗ nhưng vẫn tới theo dõi chương trình.

Tham dự chương trình có ông Bùi Lê Thái, Đại sứ Việt Nam tại Hungary; lãnh đạo các hội đoàn người Việt Nam tại Hungary; đại diện chính quyền sở tại; các đầu bếp, chuyên gia ẩm thực Hungary; các doanh nghiệp, chủ nhà hàng cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Đại sứ Bùi Lê Thái phát biểu. (Ảnh: Vietnam+)

Trong phát biểu khai mạc, Đại sứ Bùi Lê Thái đánh giá cao sáng kiến của We Love Phở và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Ninh Bình.

Theo ông, Phở Cultural Roadshow Europe 2026 đã thành công trong việc sử dụng ẩm thực như một nhịp cầu của ngoại giao văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa cộng đồng người Việt Nam với bạn bè Hungary.

Không dừng lại ở một ngày quảng diễn, Budapest còn triển khai Tuần lễ Ẩm thực Việt Nam diễn ra từ ngày 9-31/7.

Trong suốt thời gian này, các nhà hàng tại Bian Garden và nhiều cơ sở ẩm thực khác ở Budapest tiến hành giới thiệu nhiều món ăn truyền thống Việt Nam, đặc biệt là phở, đồng thời tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa và quảng bá ẩm thực, giúp thực khách Hungary có thêm cơ hội khám phá chiều sâu của văn hóa Việt Nam thông qua những hương vị đặc sắc được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Điểm nhấn của chương trình là màn quảng diễn trực tiếp các món phở, nem rán và bánh xèo do tám nghệ nhân và chuyên gia ẩm thực tiêu biểu đến từ cả ba miền Bắc-Trung-Nam của Việt Nam thực hiện.

Không chỉ trình diễn kỹ thuật chế biến, các nghệ nhân còn chia sẻ bí quyết lựa chọn nguyên liệu, nấu nước dùng, cân bằng gia vị và giữ gìn hương vị truyền thống trong điều kiện nguyên liệu tại châu Âu.

Sau phần trình diễn, khách mời được trực tiếp thưởng thức các món ăn và giao lưu với các nghệ nhân, tạo nên một diễn đàn nghề nghiệp ý nghĩa giữa các đầu bếp Việt Nam và Hungary.

Lấy phở làm biểu tượng trung tâm, đoàn đã giới thiệu nhiều món ăn truyền thống như nem rán, bánh xèo, mỳ Quảng, bún chả Hà Nội và các món bánh dân gian, phản ánh sự phong phú của nền ẩm thực Việt Nam và chia sẻ những giá trị nghề bếp.

Các thực khách Hungary làm quen với phở và các món ăn tiêu biểu của Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Có mặt trong số các khách mời, ông Radványi Gábor, Phó Quận trưởng Quận 10 nơi tổ chức sự kiện, chia sẻ: "Chương trình mang đến một bầu không khí mùa hè vô cùng ấm cúng và sôi động. Ở đây, mọi hoạt động đều xoay quanh ẩm thực và văn hóa Việt Nam. Thật bất ngờ khi có rất đông người cùng nhau thưởng thức lòng hiếu khách, sự tin cậy và tình hữu nghị mà những người bạn Việt Nam đã dành cho chúng tôi."

Ông Radványi Gábor cùng nhiều vị thực khách Hungary khác đều khen ngợi ẩm thực Việt Nam và công tác tổ chức nhiệt tình, chu đáo: ngoài Ban Tổ chức và các hội, nhóm Việt tại địa phương, còn có sự hiện diện của mạng lưới We Love Phở đến từ Vương quốc Anh, Ý, Thụy Điển, Cộng hòa Czech và Slovakia, khẳng định sự phát triển ngày càng rộng khắp của những người yêu phở và ẩm thực Việt Nam trên toàn Châu Âu.

Từ ý tưởng được khởi xướng năm 2023, We Love Phở đã phát triển thành một tổ chức kết nối cộng đồng tại nhiều quốc gia và hiện thực hóa bằng hành trình Phở Cultural Roadshow Europe 2026.

Tại mỗi điểm dừng, Ban Tổ chức được mở rộng với sự bảo trợ của các cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn, một số hội đoàn người Việt, các doanh nghiệp, nhà hàng và các đối tác địa phương, phát huy sức mạnh của các cộng đồng Việt.

Sau Budapest, Phở Cultural Roadshow Europe 2026 sẽ tiếp tục đến Bochum, Berlin và khép lại tại Frankfurt (Đức), hoàn thành 21 ngày quảng diễn liên tục trên đất Châu Âu.

Không chỉ quảng bá phở - biểu tượng của ẩm thực Việt Nam - hành trình còn lan tỏa những giá trị văn hóa, tri thức nghề bếp và tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế./.

“Phở” trên hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại Việc xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh giá trị di sản Phở mà còn mở ra cơ hội phát triển công nghiệp văn hóa trong lĩnh vực ẩm thực, quảng bá thương hiệu quốc gia.

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