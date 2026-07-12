Việt Nam-Indonesia: Nhiều dư địa phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện

Việc Việt Nam và Indonesia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương.

Nhân dịp Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm chính thức Indonesia và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia từ ngày 13-14/7, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Jakarta về tầm nhìn và triển vọng hợp tác song phương trong giai đoạn mới.



Theo Đại sứ Tạ Văn Thông, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao, cũng như sự phát triển mạnh mẽ của hợp tác song phương sau gần 70 năm vun đắp.



Đại sứ cho rằng Việt Nam và Indonesia đang có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai khuôn khổ quan hệ mới. Trước hết là nền tảng chính trị vững chắc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng và không ngừng được củng cố qua nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước với các chuyến thăm lịch sử.

Gần đây nhất, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Indonesia hồi tháng 3/2025 đã tiếp tục tạo động lực quan trọng cho quan hệ Việt Nam và Indonesia.



Bên cạnh đó, hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao khi Indonesia là thị trường lớn với hơn 280 triệu dân, còn Việt Nam là nền kinh tế năng động với khoảng 100 triệu dân. Cộng đồng doanh nghiệp hai nước cũng ngày càng đóng vai trò tích cực thông qua các dự án đầu tư quy mô lớn, tiêu biểu như dự án sản xuất xe điện của VinFast tại Indonesia hay các dự án của tập đoàn Ciputra tại Việt Nam.



Tuy nhiên, theo Đại sứ, quan hệ hai nước cũng đứng trước không ít thách thức do những biến động của tình hình địa chính trị và kinh tế thế giới, tác động đến chuỗi cung ứng và hoạt động thương mại quốc tế.

Bên cạnh đó, các rào cản phi thuế quan và sự khác biệt về quy định pháp lý vẫn cần tiếp tục được hai bên phối hợp tháo gỡ nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường của nhau.



Đánh giá về chuyến thăm Indonesia của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia, Đại sứ Tạ Văn Thông cho rằng đây là cơ chế điều phối quan trọng nhằm hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược mà lãnh đạo cấp cao đã thống nhất.



Theo Đại sứ, ý nghĩa lớn nhất của kỳ họp là việc cụ thể hóa các cam kết thành những chương trình hành động chi tiết. Đây là cơ hội để hai bên rà soát tiến độ triển khai Chương trình Hành động giai đoạn 2024-2028, tháo gỡ các điểm nghẽn và định hướng hợp tác trong bối cảnh mới.

Đặc biệt, trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12/1955-12/2025) và 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (7/1995-7/2025), chuyến thăm này còn thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước nhằm củng cố vai trò trung tâm của ASEAN và đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực.



Đề cập mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ USD vào năm 2028, Đại sứ Tạ Văn Thông bày tỏ tin tưởng đây là mục tiêu hoàn toàn khả thi khi thương mại hai chiều đã đạt mức tăng ấn tượng từ khoảng 9 tỷ USD năm 2019 lên 16,7 tỷ USD năm 2024.



Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đại sứ cho rằng hai nước cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên tăng cường kết nối hạ tầng và thúc đẩy giao thương; tiếp tục khuyến khích các hãng hàng không mở thêm các đường bay thẳng và tăng tần suất kết nối giữa các trung tâm kinh tế, du lịch của hai nước nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.



Bên cạnh đó, Việt Nam và Indonesia cần tiếp tục phối hợp tháo gỡ các rào cản phi thuế quan, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước như nông sản, thủy sản và hàng tiêu dùng.

Việc thúc đẩy các dự án đầu tư quy mô lớn như nhà máy sản xuất xe điện VinFast tại Subang (Indonesia) hay các dự án của tập đoàn Indonesia tại Việt Nam cũng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa và là “đầu tàu” cho phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ cũng như mở rộng thương mại song phương.



Theo Đại sứ Tạ Văn Thông, bên cạnh những lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai nước còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, phù hợp với xu thế phát triển của khu vực và thế giới.



Trong đó, hệ sinh thái xe điện, chuyển đổi năng lượng và phát triển kinh tế xanh được xác định là những lĩnh vực ưu tiên, không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 mà còn giúp Việt Nam và Indonesia tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng xanh toàn cầu.



Đại sứ cũng đánh giá kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao và ngành công nghiệp Halal là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai bên. Việc ứng dụng công nghệ số sẽ góp phần nâng cao năng suất và tăng cường kết nối doanh nghiệp, trong khi ngành công nghiệp Halal mở ra cơ hội để hàng nông sản, thủy sản Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Indonesia cũng như các quốc gia Hồi giáo.



Bên cạnh đó, hợp tác biển và nghề cá, đặc biệt trong nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản theo hướng bền vững, tiếp tục là lĩnh vực quan trọng mà hai nước cần thúc đẩy trong thời gian tới.



Đại sứ Tạ Văn Thông bày tỏ tin tưởng rằng, với sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao cùng nỗ lực của các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Indonesia sẽ tiếp tục được triển khai theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực./.

Việt Nam và Indonesia có thể trở thành “cửa ngõ chiến lược” kết nối ASEAN-Nga Việt Nam có thể mở rộng hợp tác với Nga về LNG, hydro và công nghệ phục vụ chuyển đổi xanh, còn Indonesia cũng có nhiều cơ hội hợp tác với Nga trong các lĩnh vực khai khoáng, phân bón, khí đốt...

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