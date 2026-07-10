Lào chính thức trở thành quốc gia đối tác của SCO

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày 10/7 đã ký Bản ghi nhớ (MoU) với Lào về việc trao quy chế Đối tác đối thoại cho quốc gia Đông Nam Á này.



Lễ ký được tổ chức tại trụ sở Ban Thư ký SCO ở Bắc Kinh và đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Lào với SCO.



Theo hãng tin RIA Novosti của Nga, biên bản do Tổng Thư ký SCO Nurlan Yermekbayev và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane ký, trong đó quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của Lào với tư cách là đối tác đối thoại của SCO, đồng thời xác định những lĩnh vực hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.



Theo quy chế, các đối tác đối thoại của SCO được tham gia các cuộc họp chuyên đề, các hội nghị cấp bộ trưởng và các diễn đàn chuyên gia của tổ chức này trong những lĩnh vực được quy định trong Bản ghi nhớ.



Phát biểu sau lễ ký, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane cam kết Lào sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác với SCO, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, logistics, giao thông vận tải và du lịch.

Bộ trưởng Phomvihane đánh giá SCO là nền tảng hợp tác liên chính phủ quan trọng trong khu vực, với các nguyên tắc phù hợp với đường lối đối ngoại của Lào.

Với tư cách là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Lào sẵn sàng phối hợp chặt chẽ hơn nữa với SCO.



Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh SCO lần thứ 25 diễn ra ở thành phố Thiên Tân (Tianjin) của Trung Quốc vào tháng 9/2025, lãnh đạo các nước thành viên đã nhất trí thông qua việc trao cho Lào tư cách đối tác đối thoại.



Được thành lập năm 2001, SCO hiện có 10 quốc gia thành viên chính thức, gồm Belarus, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Nga, Tajikistan và Uzbekistan, cùng nhiều đối tác đối thoại./.

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tìm cách tăng cường hợp tác thương mại Hội đồng Nguyên thủ Quốc gia SCO tại Moskva bàn về hợp tác kinh tế, thương mại, công nghệ và văn hóa để thúc đẩy phát triển toàn diện các nước thành viên.