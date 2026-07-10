Quốc hội Lào thông qua nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp bất thường

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sau 5 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội Lào khóa X đã chính thức bế mạc và thành công tốt đẹp vào chiều 10/7.



Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane cho biết kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội Lào khóa X đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng đất nước.

Cụ thể, Quốc hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch ngân sách nhà nước, Kế hoạch tiền tệ 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2026.



Quốc hội đánh giá cao nỗ lực điều hành, chỉ đạo của chính phủ trong việc phát huy mọi tiềm năng và huy động nhân dân Lào các dân tộc tổ chức thực hiện các kế hoạch trong 6 tháng đầu năm, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mức 5%.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng các công cụ hiện đại trong quản lý thu ngân sách đã đạt kế hoạch và dự kiến sẽ vượt dự toán vào cuối năm 2026; tỷ lệ lạm phát có xu hướng giảm; công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm triển khai tích cực, giúp đời sống của người dân Lào các dân tộc từng bước được cải thiện.



Quốc hội đề nghị chính phủ tăng cường thực thi pháp luật, hiện đại hóa công tác quản lý thu ngân sách, thu đúng, thu đủ từ hoạt động khai thác, xuất khẩu khoáng sản; xây dựng chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận vốn, có chính sách sử dụng xe điện nhằm giảm chi phí mua nhiên liệu, tiếp tục cải cách doanh nghiệp nhà nước.

Bên cạnh đó, Chính phủ Lào cần thúc đẩy sản xuất trong nước, phát triển nông nghiệp, quản lý đất đai, bảo vệ rừng, tăng cường kiểm soát nhập khẩu và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường.



Quốc hội cũng đề nghị chính phủ tập trung sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường hư hỏng, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các tuyến đường dọc biên giới và kết nối cửa khẩu và các tuyến quốc lộ; các dự án phục hồi khẩn cấp sau thiên tai, dự án xây dựng kè chống sạt lở; quản lý nghiêm tải trọng xe chở hàng và kiên quyết xử phạt các doanh nghiệp vi phạm.

Chính phủ cần tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá các dự án đầu tư cả trong và ngoài nước; xử lý nghiêm các công ty không thực hiện đúng hợp đồng, quy định pháp luật và không đạt tiêu chuẩn, dự án chậm tiến độ.



Quốc hội đề nghị chính phủ rà soát việc mở rộng lưới điện nông thôn, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, bảo đảm cung cấp điện cho các dự án đầu tư; đồng thời tăng cường giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phát triển nguồn nhân lực và thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với các cá nhân, gia đình có công với đất nước.



Tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét và thông qua Chương trình nghị sự quốc gia về phát triển nông thôn và xóa nghèo cho người dân, nhằm triển khai cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.



Quốc hội đề nghị Chính phủ xây dựng cơ chế huy động nguồn lực cho phát triển nông thôn, thu hút đầu tư vào nông nghiệp - công nghiệp chế biến; tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn, kỹ thuật, đất đai và thị trường; đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, giáo dục, y tế, đào tạo nghề, tạo việc làm và huy động hệ thống chính trị tham gia công tác xóa nghèo, phát triển nông thôn.



Để đạt được mục tiêu trong phát triển nông thôn và xóa nghèo cho người dân, Quốc hội đề nghị chính phủ có cơ chế phối hợp hài hòa giữa 5 bên liên quan, bao gồm khu vực nhà nước, khu vực doanh nghiệp tư nhân, ngành ngân hàng, ngành công nghệ - kỹ thuật và khối kinh doanh.



Tại kỳ họp, Quốc hội Lào đã thông qua Luật Kho bạc nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) và 4 nghị quyết liên quan đến các vấn đề quan trọng của quốc gia, trong đó có Chương trình nghị sự quốc gia về phát triển nông thôn và xóa nghèo./.

Lào khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa X Quốc hội Lào khóa X đã chính thức khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

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