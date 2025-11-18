Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tìm cách tăng cường hợp tác thương mại

Ngày 17/11, tại thủ đô Moskva, Hội đồng Nguyên thủ Quốc gia Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã khai mạc phiên họp kéo dài 2 ngày, do Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin chủ trì.

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông cáo của Chính phủ Nga cho biết hội nghị tập trung thảo luận các ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực thương mại, kinh tế, đầu tư và văn hóa-nhân đạo giữa các nước thành viên SCO. Đây cũng là sự kiện đánh dấu giai đoạn cuối trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Nguyên thủ Quốc gia SCO của Nga giai đoạn 2024-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu dự kiến thảo luận những xu hướng hiện tại của nền kinh tế toàn cầu và các vấn đề tăng cường hơn nữa các khía cạnh kinh tế và nhân đạo.

Các bên cũng sẽ xem xét những biện pháp nhằm triển khai toàn diện và hiệu quả Chiến lược Phát triển SCO đến năm 2035, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế số, năng lượng, công nghiệp xanh, trí tuệ nhân tạo, khoa học-công nghệ, giáo dục, văn hóa, du lịch, y tế, thể thao và giao lưu thanh thiếu niên.

Ngoài đại diện các nước thành viên, hội nghị còn có sự tham dự của các quốc gia đối tác đối thoại, quan sát viên và các tổ chức quốc tế như Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG/CIS), Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), Hội nghị về Tương tác và Các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á và Đối thoại Hợp tác châu Á.

Hội nghị dự kiến thông qua tuyên bố chung. Ngoài ra, các nước thành viên cũng sẽ thể hiện lập trường thống nhất về việc bảo vệ hệ thống thương mại đa phương theo hướng cởi mở, công bằng và bình đẳng trong một tuyên bố riêng về tình hình kinh tế toàn cầu và khu vực SCO.

Bên lề sự kiện, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã có loạt cuộc gặp song phương với những người đồng cấp Iran, Mông Cổ và Trung Quốc. Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường, Thủ tướng Mishustin khẳng định Nga và Trung Quốc sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích chung và củng cố chủ quyền công nghệ.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hợp tác cùng có lợi với Moskva, đồng thời cho biết sẽ rà soát lại hợp tác song phương trong chuyến thăm này để làm sâu sắc hơn và thực hiện các mục tiêu cụ thể.

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, thành lập năm 2001, hiện gồm các thành viên: Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Trung Quốc, Nga, Tajikistan, Pakistan, Uzbekistan và Belarus. Afghanistan và Mông Cổ là các nước quan sát viên.

Các quốc gia đối thoại gồm Azerbaijan, Armenia, Bahrain, Ai Cập, Campuchia, Qatar, Kuwait, Myanmar, Maldives, Nepal, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Sri Lanka.

Tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng cho biết tổng quy mô kinh tế của các nước SCO đã tiến gần mức 30.000 tỷ USD và SCO hiện là “tổ chức khu vực lớn nhất thế giới, quy tụ 26 thành viên hợp tác trong hơn 50 lĩnh vực”./.

