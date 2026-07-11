Lào thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, giải trình tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội Lào khóa X, diễn ra từ ngày 6-10/7, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cho biết để đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu vĩ mô mà Quốc hội đã thông qua, thời gian tới, Chính phủ Lào sẽ tập trung thực hiện các biện pháp ưu tiên nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng kip, thực hiện tỷ lệ lãi suất linh hoạt và phù hợp, tăng cường kho dự trữ ngoại tệ bằng cách huy động mọi nguồn thu ngoại tệ hiện có.



Chính phủ cũng sẽ thực hiện quy định tài chính để đạt chỉ tiêu thu theo kế hoạch và vượt kế hoạch từ thuế - phí, giảm các khoản chi không cần thiết; đẩy mạnh sản xuất để xuất khẩu, bao gồm các lĩnh vực như điện, khoáng sản, nông nghiệp chăn nuôi và chế biến, du lịch, vận tải logistics, dịch vụ tại các cửa khẩu biên giới và các cảng cạn, tạo thuận lợi và thông suốt cho thương mại, dịch vụ; tập trung giải quyết nợ công và thu hồi nợ từ doanh nghiệp, không để rủi ro nợ gây áp lực lên giá trị đồng kip và tỷ lệ lạm phát; xây dựng cơ chế phối hợp, chỉ đạo, điều hành thông suốt, minh bạch và hiện đại, giao các ngành và các bên liên quan chịu trách nhiệm rõ ràng và có cơ chế giám sát kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện trong từng giai đoạn.



Bên cạnh đó, Chính phủ Lào cũng sẽ quyết tâm hạn chế nhập khẩu các hàng hóa xa xỉ và hàng hóa mà trong nước có thể sản xuất, vì đây là nguyên nhân gây thất thoát ngoại tệ; rà soát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 06/CP và Thông báo số 602/VPTT về tạm dừng nhập khẩu xe sử dụng nhiên liệu, xe không có đại lý phân phối chính thức và đưa ra biện pháp giải quyết tác động trong tương lai; ban hành Quyết định về quản lý nhập khẩu và xuất khẩu vật dụng có giá trị; ban hành thông báo về biện pháp quản lý nhập khẩu hàng hóa là đồ uống có cồn và thuốc lá các loại, điều chỉnh doanh nghiệp nhập khẩu phương tiện.



Hiện Chính phủ Lào đã nghiên cứu xem xét ban hành thông báo điều chỉnh doanh nghiệp xuất-nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, giao cho Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bên liên quan xác định kế hoạch điều chỉnh và tổ chức thực hiện theo vai trò chức năng; bộ phận nào quản lý loại hình kinh doanh nào thì giao bộ phận đó chủ động điều chỉnh, loại hình kinh doanh không có bộ phận nào phụ trách thì giao cho Bộ Công Thương chủ động điều chỉnh.



Cũng giải trình tại kỳ họp, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Lào Santiphap Phomvihane cho biết Chính phủ Lào đã đề xuất đưa công tác phát triển nông thôn và xóa nghèo thành Chương trình nghị sự quốc gia giai đoạn 2027-2030, với mục tiêu đưa 100.000 hộ gia đình thoát nghèo và giảm tỷ lệ nghèo từ 14,78% hiện nay xuống còn khoảng 8%.

Chương trình sẽ tập trung vào khu vực nông thôn, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người dân, cải thiện cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công thiết yếu ở khu vực nông thôn.

Chương trình cũng ưu tiên công tác định canh, định cư ổn định và tạo sinh kế bền vững cho các vùng đồng bào dân tộc, nhằm giảm thiểu tình trạng di dân tự do.



Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Lào cho biết thêm, bộ này cũng sẽ kiên quyết lấp các lỗ hổng khiến thất thu ngân sách trong lĩnh vực khoáng sản, vì việc Chính phủ Lào chỉ thu được 139 triệu USD từ 407 dự án tô nhượng/khai thác mỏ do trung ương cấp phép trong thời gian qua là không tương xứng, đồng thời vẫn còn để xảy ra tình trạng diện tích đất dự án được cấp bị chồng lấn.

Thời gian tới, Chính phủ Lào sẽ kết nối liên thông cơ sở dữ liệu về diện tích đất cấp phép tô nhượng và công tác thu ngân sách với hệ thống hiện có của Bộ Tài chính để quản lý tập trung nguồn thu từ tiền thuê và tô nhượng đất.



Ngoài ra, để đảm bảo các dự án đầu tư của nhà nước đem lại hiệu quả kinh tế và thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật, Bộ Tài chính sẽ triển khai các biện pháp kiểm tra chất lượng khoáng sản trước khi xuất khẩu tại các cửa khẩu, tránh tình trạng doanh nghiệp khai báo không đúng với thực tế về chủng loại, khối lượng - trọng lượng, hàm lượng chất lượng khoáng sản và các khoáng sản đi kèm có giá trị cao tại thời điểm xuất khẩu, gây thất thu ngân sách nghiêm trọng.

Bộ cũng sẽ phối hợp với ngành công thương nghiên cứu, cải tiến cơ chế và biện pháp kiểm tra chất lượng khoáng sản ngay tại cửa mỏ (đầu nguồn)./.

Quốc hội Lào thông qua nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp bất thường Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane cho biết kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội Lào khóa X đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng đất nước.

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