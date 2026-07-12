Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, chiều 12/7, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình đã diễn ra nội dung thi đấu cuối cùng, trao thưởng và bế mạc Giải vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026.

Trong những ngày diễn ra giải đấu, Ban Tổ chức đã trao thưởng tổng số 17 bộ huy chương ở các nội dung thi đấu.

Về giải toàn đoàn, đoàn tuyển chủ nhà Việt Nam xếp thứ nhất với 29 huy chương Vàng, 31 huy chương Bạc và 32 huy chương Đồng; Xếp thứ Nhì là đoàn tuyển Indonesia với 13 huy chương Vàng, 11 huy chương Bạc, 19 huy chương Đồng; Đứng ở vị trí thứ Ba toàn đoàn thuộc về Malaysia với 6 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 18 huy chương Đồng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Thái Lan, Campuchia, Philippines...

Theo Ban Tổ chức, đây là giải đấu có chất lượng của bộ môn Karate trong khu vực, giải quy tụ nhiều võ sỹ có trình độ chuyên môn cao nên đã tạo nên giải đấu hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả tới xem và cổ vũ.

Giải Vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Karate Đông Nam Á tổ chức.

Giải có gần 700 cán bộ quan chức trọng tài, trưởng đoàn huấn luyện viên và vận động viên đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á.

Giải thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Karate châu Á. Đây là dịp để các quốc gia trong khu vực rà soát lực lượng, chuẩn bị cho các đấu trường lớn trong thời gian tới./.

Karate Việt Nam đứng đầu SEA Games 33 Đội tuyển karate Việt Nam giành 6 Huy chương Vàng tại SEA Games 33, đứng đầu bảng xếp hạng cùng Thái Lan trong kỳ đại hội thể thao khu vực.