Đà Nẵng truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại hang Đá Sập

Chiều 14/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Hà Nha, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sỹ vừa được quy tập tại khu vực hang Đá Sập (xã Hà Nha).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ thành phố, nhấn mạnh việc tổ chức lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sỹ không chỉ thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, mà còn tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh từ trái tim đối với các thế hệ hôm nay.

Sau nhiều năm và qua quá trình khảo sát, tìm kiếm tại hang Đá Sập, lực lượng chức năng đã đưa 5 hài cốt liệt sỹ trở về với đồng đội. Dù đến nay chưa xác định được đầy đủ danh tính, quê quán của các liệt sỹ, nhưng từ hôm nay các anh được yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Hà Nha trong sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Đáng chú ý, cùng với các hài cốt, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện nhiều di vật như: lược, lọ dầu gió, ca ăn cơm, bình tông, dép cao su, võng, tăng và các vật dụng chiến đấu. Trong số 5 hài cốt được quy tập lần này có 1 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định ADN, mở ra hi vọng xác định danh tính liệt sỹ, giúp các anh sớm trở về với gia đình.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, từ năm 2002 đến đầu tháng 7/2026, Đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ đã khảo sát hàng nghìn vị trí, quy tập hơn 200 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong các cuộc kháng chiến, đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn./.

Ninh Bình bàn giao 3.959 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN Đến nay, tỉnh Ninh Bình đã bàn giao 3.959 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin đến Viện Pháp y Quân đội để thực hiện giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sỹ.