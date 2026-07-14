Quảng Ngãi: Động đất độ lớn 3,8 tại xã Măng Bút

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 14/7, tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận một trận động đất có độ lớn 3,8; rủi ro thiên tai cấp 0.

Cụ thể, trận động đất xảy ra lúc 13 giờ 48 phút 4 giây ngày 14/7/2026 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.763 độ Vĩ Bắc; 108.268 độ Kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km, rủi ro thiên tai cấp 0.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 17 phút, ngày 14/7, tại khu vực này cũng xảy ra trận động đất có độ lớn 3,4, tọa độ 14.865 độ Vĩ Bắc-108.278 độ Kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km, rủi ro thiên tai cấp 0.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng.

Lớn nhất là trận động đất vào trưa 28/7/2024 có độ lớn 5,0. Trước đó, ngày 23/8/2022 là trận động đất độ lớn 4,7.

Các chuyên gia nhận định động đất tại đây là động đất kích thích và dự báo khu vực này tiếp tục có động đất nhưng độ lớn khó có khả năng vượt quá 5,0.

Công tác nghiên cứu chi tiết vẫn cần được triển khai ngay để có đánh giá hoạt động động đất tại khu vực./.

Quảng Ngãi: Động đất có độ lớn 3,7 tại xã Măng Đen Chiều 28/5, tại khu vực xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, đã ghi nhận xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,7; rủi ro thiên tai cấp 0.