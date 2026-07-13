Indonesia thiết lập khu bảo tồn động vật đặc hữu bị đe dọa

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 13/7, Bộ trưởng Lâm nghiệp Indonesia Raja Juli Antoni thông báo chính phủ nước này đang thiết lập một khu bảo tồn rộng 87.000 ha dành riêng cho loài đười ươi tại tỉnh Đông Kalimantan.

Nỗ lực chiến lược nhằm tăng cường bảo vệ môi trường sống của loài động vật đặc hữu đang bị đe dọa.

Đề cập tới quy mô và tầm quan trọng của dự án, Bộ trưởng Raja Antoni nhấn mạnh: "Kế hoạch này đã trải qua một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng lâu dài, trong đó khu vực bảo tồn có sự tham gia của nhiều bên liên quan sẽ bao phủ diện tích rộng lớn lên tới 87.000 ha."

Bộ Lâm nghiệp hiện đang ở những khâu xử lý hành chính cuối cùng để ban hành Quyết định thành lập Nhóm Công tác bảo tồn đười ươi tổng hợp Cảnh quan Keraitan, đồng thời phát hành văn bản chính thức ủng hộ các nỗ lực bảo tồn do Mạng lưới Hành động Bảo tồn (CAN) khởi xướng.

Theo kế hoạch, khu bảo tồn sẽ đóng vai trò như một hành lang sinh thái kết nối môi trường sống tự nhiên của đười ươi tại Cảnh quan Keraitan. Việc hình thành mạng lưới này được kỳ vọng sẽ giúp lực lượng chức năng kịp thời giải cứu số lượng lớn đười ươi, đặc biệt là đười ươi con đi lạc vào các khu vực khai thác mỏ do mất không gian sinh tồn.

Sáng kiến trên đã nhận được sự đồng thuận và cam kết hỗ trợ từ toàn bộ các doanh nghiệp đang được cấp phép hoạt động trong khu vực./.

Mỹ tiếp tục cho phép khai thác dầu khí ở khu bảo tồn động vật hoang dã ở Alaska Bộ Nội vụ thông báo quyết định mở đường cho các hợp đồng cho thuê vùng đồng bằng ven biển có diện tích hơn 600.000 ha của ANWR, theo đó đảo ngược động thái của chính quyền cựu Tổng thống Biden.

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