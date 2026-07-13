Chuyên gia kêu gọi hợp tác khu vực ASEAN nhằm đối phó với El Nino

Ngày 13/7, bà Sheeba Chenoli, Phó Giáo sư khí tượng học và khí hậu học tại Đại học Malaya (Malaysia) kêu gọi hợp tác trong khu vực Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cũng như tăng cường sự chủ động trong nước nhằm giảm thiểu những gián đoạn kinh tế và môi trường trên diện rộng do hiện tượng thời tiết El Nino.

Nhà chức trách Malaysia cảnh báo khu vực ASEAN có thể chứng kiến những điều tương tự như khi El Nino cực đoan hoành hành năm 1997-1998, gây ra hiện tượng khói mù và thiếu nước trầm trọng trên khắp Đông Nam Á.

Theo bà Sheeba Chenoli, để có thể ứng phó với hiện tượng thời tiết El Nino trong năm nay, cần tập trung vào việc tăng cường hệ thống cảnh báo sớm, cải thiện sự phối hợp giữa các cơ quan và thúc đẩy khả năng phục hồi của cộng đồng để giảm thiểu tác động tiềm tàng.

Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp trên toàn ASEAN về các biện pháp ứng phó. Chẳng hạn, trong những năm qua, Malaysia đã cử nhân viên cứu hỏa và cả máy bay chữa cháy chuyên dụng, đến Indonesia như một phần nỗ lực chống lại khói mù xuyên khu vực.

Chiến dịch Khói mù năm 1997 là một trong những nhiệm vụ chữa cháy xuyên biên giới lớn nhất trong lịch sử, được thực hiện trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng khói mù Đông Nam Á.

Ông Ambun Dindang, Phó Tổng Giám đốc, Cục Khí tượng Malaysia cảnh báo rằng Malaysia có thể trải qua nhiệt độ lên tới 40 độ C vào đầu năm tới khi hiện tượng siêu El Nino được dự báo sẽ mạnh lên.

Ông cho biết các cơ quan chính phủ đã bắt đầu chuẩn bị cho thời tiết khắc nghiệt, cháy rừng, thiếu nước, các vấn đề sức khỏe và gián đoạn giáo dục, đồng thời cũng sử dụng Hệ thống Đánh giá nguy cơ cháy rừng và mô hình ô nhiễm không khí đa quy mô cộng đồng để dự báo rủi ro cháy rừng và ô nhiễm không khí, đồng thời luôn sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động gieo mây nếu cần thiết./.

Siêu El Nino có thể gây cú sốc tăng giá lương thực toàn cầu đến năm 2028 Theo Goldman Sachs, El Nino có thể khiến giá các mặt hàng nông sản toàn cầu tăng 15,8% và giá thực phẩm tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tăng khoảng 1,3%.