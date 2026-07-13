Khai mạc Hội nghị đổi mới sáng tạo Đông Bắc Thái Lan ICIS 2026

Ngày 12/7, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan Đinh Hoàng Linh tham dự Hội nghị Đổi mới sáng tạo Isan 2026 (ICIS 2026) tại trường Đại học Khon Kaen với tư cách khách mời danh dự, đồng thời là diễn giả Phiên thảo luận chuyên đề “Cơ hội đầu tư, phát triển kinh tế sáng tạo tại Đông Bắc Thái Lan và Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS)”.

Phát biểu tại hội nghị, Giáo sư Tiến sĩ Supachai Patumnakul, Thư ký thường trực Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới Thái Lan (MHESI), ông Yuthaporn Pirunsarn, Phó Thống đốc tỉnh Khỏn Kèn cùng khẳng định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững. Đông Bắc Thái Lan có vai trò là một trung tâm kết nối trong Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS), với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống giáo dục đại học, nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ. Hội nghị năm nay giới thiệu hàng trăm công trình nghiên cứu, sáng kiến và sản phẩm sáng tạo trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, y sinh, thiết kế, thời trang, công nghiệp văn hóa, nông nghiệp, du lịch và chuyển đổi số; đồng thời, tạo diễn đàn học thuật kết nối giữa các trường đại học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế.

GS. TS. Supachai Patumnakul, Thư ký thường trực Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới Thái Lan (MHESI) trao thư cảm ơn Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh tham dự ICIS 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh về ý nghĩa đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2026). Các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo cấp cao nhất giữa hai nước trong thời gian qua thể hiện tin cậy chính trị không ngừng được tăng cường, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan ngày càng thực chất, đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Theo đó, việc đầu tư hợp tác phát triển kinh tế đổi mới sáng tạo vùng Đông Bắc Thái Lan kết nối với khu vực GMS có nhiều điều kiện thuận lợi.

Đông Bắc Thái Lan là điểm giao thương huyết mạch dọc Hành lang Kinh tế Đông - Tây (EWEC), kết nối trực tiếp các trung tâm logistics tại Thái Lan với Lào và các cảng biển Việt Nam. Hiện nay, kết nối đường bộ tương đối thuận lợi, nhất là về phía Thái Lan. Trong thời gian tới, việc mở đường bay thẳng giữa Đông Bắc Thái Lan với Việt Nam sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sáng kiến “3 kết nối” giữa hai nền kinh tế, tạo thêm nhiều thuận lợi, đưa khu vực cùng “cất cánh”.

GS. TS. Supachai Patumnakul, Thư ký thường trực Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới Thái Lan,Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh cùng Phu nhân, các đại biểu và các nghệ sỹ Thái Lan tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh cũng đánh giá cao vai trò của hợp tác giáo dục và giao lưu nhân dân giúp thu hẹp khoảng cách giữa các quốc gia về ngôn ngữ và những khác biệt văn hoá. Việc khánh thành Trung tâm Việt Nam học (Vietnam Studies Center) tại trường Đại học Khon Kaen trong thời gian tới sẽ là một bước tiến quan trọng, góp phần tăng cường cường hiểu biết, xây dựng nền tảng bền vững thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Thái Lan và khu vực.

Phiên thảo luận cũng ghi nhận nhiều ý kiến về các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác, khai thác hiệu quả tiềm năng của Tiểu vùng Mê Kông mở rộng. Các diễn giả thống nhất, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều biến động, hòa bình, ổn định, kết nối khu vực và đổi mới sáng tạo sẽ là những yếu tố quyết định giúp nâng cao sức cạnh tranh và phát triển kinh tế bền vững./.