Lâm Đồng chủ động nguồn vật liệu cho công trình giao thông trọng điểm

Trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng có nhiều biến động, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai biện pháp chủ động nguồn cung ứng phục vụ nhiều công trình hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án trọng điểm, có vai trò, ý nghĩa lớn về mặt phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Thực tế tại các công trình trọng điểm cho thấy, việc chủ động nguồn vật liệu đã góp phần tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương (xã Đức Trọng) đang trong giai đoạn về đích dù trước đó công trình này gặp khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát vàng và ximăng.

Các phương tiện chờ vào điểm tập kết vật liệu xây dựng tại Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (xã Đức Trọng). (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Tuy nhiên, sau khi được tháo gỡ khó khăn, các đơn vị thi công đã được đáp ứng nguồn cung vật liệu để thi công các hạng mục chính. Có thời điểm, mỗi ngày khối lượng thi công bêtông ximăng của cả 3 nhà thầu thi công đạt từ 1.900m3 đến 2.400m3. Đây là một khối lượng vật liệu rất lớn nhằm đáp ứng tiến độ cho công trình.

Ông Nguyễn Thành Nhân, Ban điều hành Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng hàng không quốc tế Liên Khương cho biết có thời điểm hoạt động thi công còn gặp khó khăn về nguồn cung vật tư, vật liệu, tuy nhiên nhờ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kịp thời các cơ quan, đơn vị như Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tháo gỡ cho các chủ mỏ cát, mỏ đá để tạo điều kiện cho việc cung cấp vật liệu, để đảm bảo cho dự án triển khai đảm bảo tiến độ.

Tương tự, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai 2 dự án cao tốc lớn trên địa bàn gồm cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc (từ Tân Phú, Đồng Nai đến Bảo Lộc, Lâm Đồng) và Bảo Lộc-Liên Khương với nhu cầu dự kiến cần trên 11,6 triệu mét khối (đất đắp, cát, đá các loại) để phục vụ thi công.

Để chủ động cho nguồn cung ứng nguyên vật liệu, địa phương đã quy hoạch 18 mỏ khai thác vật liệu các loại để phục vụ cho 2 dự án đường cao tốc nêu trên.

Đến nay, cơ quan chức năng đã phê duyệt 8 vị trí mỏ khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác để phục vụ các dự án trên.

Theo ông Hồ Ngọc Phong Hải, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, ngoài các vị trí mỏ đã được quy hoạch, hiện nay các doanh nghiệp đang tổ chức khảo sát các vị trí mỏ vật liệu theo quy định để phục vụ dự án đường cao tốc.

Sau khi doanh nghiệp dự án trình hồ sơ, tỉnh sẽ xem xét và hỗ trợ theo quy định, đảm bảo việc cung ứng các vật liệu xây dựng như đất, cát, đá phục vụ cho quá trình thi công các dự án này.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai nhiều công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn; trong đó, các dự án cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, Gia Nghĩa-Chơn Thành và dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương; Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng đang được triển khai là những công trình có nhu cầu về vật liệu xây dựng rất lớn.

Đơn vị thi công triển khai các hạng mục san lấp mặt bằng tại dự án cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương sau hơn 1 năm khởi công. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Theo dự báo của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, để phục vụ các công trình, dự án trong giai đoạn 2026-2030, địa phương cần trên 50 triệu mét khối vật liệu xây dựng các loại.

Trong số đó, nhu cầu lớn nhất là đất đắp, vật liệu san lấp với hơn 36 triệu mét khối, khoảng 11 triệu mét khối đá xây dựng các loại và 2,94 triệu mét khối cát xây dựng.

Trong khi đó, toàn tỉnh cũng có trên 220 giấy phép khai thác khoáng sản các loại, 27 giấy phép khai thác đất sét, gạch ngói và 30 giấy phép khai thác vật liệu san lấp; trong đó, có 85 giấy phép khai thác đá xây dựng với trữ lượng khoảng 210,7 triệu m³, công suất hơn 8,2 triệu m³/năm; 58 giấy phép khai thác cát xây dựng với trữ lượng khoảng 17,2 triệu m³, công suất gần 1,47 triệu m³/năm.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng còn nguồn dự phòng về vật liệu xây dựng để bổ sung cho thị trường trong giai đoạn tới. Đó là hệ thống 741 khu vực khoáng sản chưa được cấp phép với trữ lượng khá dồi dào.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, để đảm bảo cho nhu cầu về vật liệu xây dựng trước mắt, Sở đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh khoanh định 20 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản phục vụ các công trình, dự án trọng điểm.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục phối hợp để rà soát, đề xuất, tháo gỡ khó khăn nhằm bổ sung các khu vực mỏ mới nhằm chủ động nguồn vật liệu cho các công trình, dự án trong giai đoạn tiếp theo./.

Xử lý kịp thời tình trạng “găm hàng,” “thao túng” giá vật liệu xây dựng Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, giá công bố của một số loại vật liệu xây dựng (như cát, đá xây dựng,...) chưa phản ánh đúng diễn biến trên thị trường trong thời gian qua.