Sun Sports City Ninh Binh tung 3 chương trình ưu đãi đặc biệt đến hết năm 2026

Nhằm lan tỏa tinh thần sống khỏe và khuyến khích cộng đồng duy trì tinh thần tập luyện thể thao, Sun Sports City Ninh Binh triển khai chuỗi ưu đãi sâu lên đến 40%, kéo dài từ nay đến hết 31/12/2026, mang đến nhiều đặc quyền lý tưởng chưa từng có cho tín đồ mê thể thao.

Ưu đãi 40% cho hội viên tháng

Nổi bật trong chuỗi chương trình là gói thuê tháng với mức ưu đãi lên đến 40% trong chương trình "Mua chung siêu rẻ - Chia sẻ niềm vui" dành cho 4 bộ môn: Pickleball, cầu lông, bóng rổ và bóng chuyền.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm bạn, câu lạc bộ hay những người chơi có tần suất tập luyện cao. Với gói 30+ giờ chơi/tháng/bộ môn, khách hàng được hưởng mức ưu đãi giá lên đến 40% - một con số vô cùng ấn tượng so với mặt bằng chung của các mô hình sân thể thao hiện nay.

Mức ưu đãi 40% so với giá niêm yết giúp hạ chi phí thuê sân xuống mức giá lý tưởng chưa từng có với Bóng chuyền chỉ từ 1.620.000 đồng/1 tháng; Bóng rổ từ 2.700.000 đồng/1 tháng; Cầu lông từ 1.080.000 đồng và Pickleball từ 2.250.000 đồng đến 4.320.000 đồng tùy vào hạng sân và giờ cao điểm/thấp điểm.

Đáng chú ý, đây là gói ưu đãi có số lượng giới hạn và khách hàng đăng ký gói thuê tháng sẽ luôn được ưu tiên chọn sân theo khung giờ mong muốn, giúp việc sắp xếp lịch tập luyện trở nên chủ động và thuận tiện hơn rất nhiều.

Ưu đãi 30% áp dụng đồng loạt trên mọi sân chơi

Đây là chính sách ưu đãi nền tảng, áp dụng rộng rãi cho toàn bộ khách hàng sử dụng dịch vụ sân thể thao tại Sun Sports City Ninh Binh, không phân biệt sân pickleball, cầu lông, bóng rổ hay bóng chuyền (ngoại trừ sân Pickleball VIP/VVIP và sân bóng đá 11 người).

Với mức ưu đãi 30% trên phí dịch vụ, người chơi có thể thoải mái đặt sân theo nhu cầu, không ràng buộc số lượng giờ chơi tối thiểu, phù hợp với những ai muốn trải nghiệm linh hoạt theo lịch trình cá nhân.

Khung giờ hoạt động của công viên là 6h00-22h00 hàng ngày, đảm bảo người chơi có nhiều lựa chọn thời gian phù hợp dù là buổi sáng sớm hay buổi tối sau giờ làm.

Đây là chính sách ưu đãi nền tảng, áp dụng rộng rãi cho toàn bộ khách hàng sử dụng dịch vụ sân thể thao tại Sun Sports City Ninh Binh.

"Xé vé đỉnh cao" – Ưu đãi chuyên biệt dành riêng cho Pickleball

Là bộ môn đang tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới, pickleball tại Sun Sports City Ninh Binh được thiết kế riêng một chương trình ưu đãi mang tên "Xé vé đỉnh cao", với hai hình thức linh hoạt, giúp người chơi dễ dàng "set kèo" giao lưu cùng bạn bè.

Cụ thể, gói tháng có mức giá cực ưu đãi chỉ 1.200.000 đồng/người trong khung giờ cao điểm (từ 16h-22h thứ 2-6 và thứ 7, Chủ nhật) hoặc 1.000.000 đồng/người trong khung giờ thấp điểm (6h-16h từ thứ 2-6), tối đa lên tới 25 lượt/tháng.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể mua theo lượt với giá vé lượt chỉ từ 50.000 đồng/người/lượt tùy theo khung giờ thấp điểm hoặc cao điểm. Chương trình áp dụng tại sân Pickleball Premium hoặc sân thường tùy theo thực tế vận hành tại từng thời điểm.

Sun Sports City Ninh Binh triển khai chuỗi ưu đãi dài hạn đến hết ngày 31/12/2026,

Các chương trình ưu đãi không áp dụng đồng thời với nhau hoặc với các chương trình khuyến mãi khác. Khách hàng có thể cân nhắc tần suất tập luyện để lựa chọn gói ưu đãi phù hợp và tiết kiệm nhất.

Không chỉ gây ấn tượng bởi hệ thống sân bãi đạt chuẩn, đội ngũ vận hành chuyên nghiệp và loạt ưu đãi tri ân cực kỳ hấp dẫn, Sun Sports City Ninh Binh còn ghi điểm nhờ vị trí kết nối thuận tiện với hệ sinh thái vui chơi giải trí đẳng cấp tại khu đô thị Sun Urban City.

Chỉ trong bán kính di chuyển ngắn, người chơi có thể dễ dàng ghé thăm Công viên nước Sun World Ha Nam để giải nhiệt sau những giờ vận động sôi động, hòa mình vào không khí rực rỡ của Quảng trường Thời đại – nơi tổ chức bắn pháo hoa đều đặn vào mỗi tối thứ Bảy hàng tuần, hay thưởng thức những màn trình diễn mãn nhãn tại sân khấu nhạc nước.

Pháo hoa rực rỡ vào mỗi tối thứ Bảy hàng tuần tại khu đô thị Sun Urban City.

Sự kết nối liền mạch giữa thể thao-giải trí-nghỉ dưỡng đã giúp Sun Sports City Ninh Binh không đơn thuần là một công trình thể thao, mà còn trở thành mảnh ghép quan trọng nâng tầm chất lượng sống cho cư dân khu đô thị và người dân địa phương.

Đây cũng chính là lý do công viên nhanh chóng khẳng định vị thế là tọa độ giải trí- thể thao hàng đầu của Hà Nam nói riêng và Ninh Bình nói chung, thu hút đông đảo người chơi từ khắp nơi tìm đến trải nghiệm.

Với ba chương trình ưu đãi đang triển khai cùng lúc, đây chính là thời điểm lý tưởng để cộng đồng yêu thể thao, từ người dân muốn tập luyện hàng ngày cho đến các vận động viên chuyên nghiệp đều có thể lựa chọn cho mình phương án phù hợp nhất và tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm vận động đẳng cấp tại một trong những công viên thể thao đa năng hiện đại bậc nhất Việt Nam./.