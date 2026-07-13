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Siêu máy tính Opta chọn Pháp là ứng viên sáng giá nhất vô địch World Cup 2026

Theo mô hình dự báo của Opta, đội tuyển Pháp đang là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026 với xác suất 34,05%, vượt trên Tây Ban Nha, Anh và Argentina.

Hữu Chiến
Tiền đạo Ousmane Dembele (phía trên) ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt cho tuyển Pháp trong trận gặp Maroc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tiền đạo Ousmane Dembele (phía trên) ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt cho tuyển Pháp trong trận gặp Maroc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trước thềm các trận bán kết World Cup 2026, siêu máy tính của hãng thống kê thể thao Opta đánh giá đội tuyển Pháp là ứng cử viên số một cho chức vô địch, với xác suất đăng quang cao hơn đáng kể so với 3 đội còn lại là Tây Ban Nha, Anh và Argentina.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trong bản dự báo mới nhất công bố ngày 12/7, Opta ước tính đội tuyển Pháp có 34,05% khả năng giành chức vô địch World Cup 2026. Đây là tỷ lệ cao nhất trong số 4 đội góp mặt ở bán kết và cao hơn 10 điểm phần trăm so với các đối thủ còn lại.

Đứng thứ hai là Tây Ban Nha với 23,45% khả năng lên ngôi, tiếp đến là Anh (21,94%), trong khi đương kim vô địch Argentina được đánh giá có cơ hội thấp nhất với 20,55%.

Ở vòng bán kết, Opta dự báo đội tuyển Pháp có 57,7% khả năng vượt qua Tây Ban Nha trong trận đấu diễn ra tại sân AT&T ở thành phố Dallas.

Trong cặp bán kết còn lại, Anh được đánh giá nhỉnh hơn Argentina nhưng khoảng cách rất sít sao, với xác suất giành vé vào chung kết là 50,94%, so với 49,06% của đại diện Nam Mỹ.

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Opta xếp Tây Ban Nha là ứng cử viên số một cho chức vô địch, còn Pháp đứng thứ hai. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng của thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps từ đầu giải đã giúp "Les Bleus" vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng dự báo.

Đội tuyển Pháp bước vào bán kết sau khi lần lượt vượt qua Sénégal, Paraguay và Maroc, đồng thời trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử nước này 3 lần liên tiếp góp mặt ở bán kết World Cup. Trong khi đó, Tây Ban Nha duy trì chuỗi trận bất bại ấn tượng và được đánh giá là đối thủ lớn nhất của Pháp trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thứ 3.

Opta là đơn vị chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thống kê cho các giải đấu lớn trên thế giới. Dự báo của tổ chức này được xây dựng dựa trên hàng chục nghìn mô phỏng bằng siêu máy tính, kết hợp các chỉ số về phong độ, sức mạnh đội hình, lịch sử đối đầu và diễn biến của giải đấu.

Tuy nhiên, Opta cũng lưu ý các xác suất chỉ phản ánh khả năng xảy ra theo mô hình thống kê và kết quả trên sân vẫn phụ thuộc vào diễn biến thực tế của từng trận đấu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#World Cup #Đội tuyển Pháp #Siêu máy tính #WC2026-bt Pháp
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WORLD CUP 2026

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