World Cup 2026: “Sao trẻ” Tây Ban Nha chờ ngày tỏa sáng

Được xem là một trong những ngôi sao đáng chú ý nhất của World Cup 2026, nhưng Lamine Yamal vẫn chưa thể hiện phong độ bùng nổ như kỳ vọng.

Trước cuộc chạm trán đội tuyển Pháp ở bán kết, báo chí Tây Ban Nha cho rằng cầu thủ trẻ của Barcelona vẫn còn nhiều dư địa để phát huy hết khả năng.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, sau chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở tứ kết, Yamal tiếp tục được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tuy nhiên, chính tiền đạo 19 tuổi cũng thừa nhận bản thân mới chỉ dần lấy lại cảm giác thi đấu sau quãng thời gian nghỉ vì chấn thương.

Tính từ đầu giải, Yamal mới ghi được 1 bàn thắng sau 405 phút thi đấu trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha. Thành tích này được đánh giá là chưa tương xứng với kỳ vọng dành cho cầu thủ đang được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, theo nhật báo thể thao L'Équipe (Pháp), hiệu quả của Yamal không thể chỉ được đo bằng số bàn thắng. Dù chưa ghi dấu ấn rõ nét về mặt thống kê, cầu thủ trẻ này vẫn thường xuyên tạo đột biến nhờ kỹ thuật cá nhân, tốc độ và khả năng khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương.

Bài báo cho rằng nguyên nhân khiến Yamal chưa đạt phong độ cao nhất xuất phát từ chấn thương đùi trái hồi cuối tháng 4, khiến anh bước vào World Cup với nền tảng thể lực chưa thực sự sung mãn.

Bên cạnh đó, việc chứng kiến nhiều ngôi sao khác liên tiếp tỏa sáng cũng khiến cầu thủ trẻ đôi khi nóng vội, xử lý thiên về cá nhân thay vì lựa chọn phương án tối ưu.

Sau trận gặp Bỉ, Yamal khẳng định mục tiêu của anh không phải là ghi thật nhiều bàn thắng mà là nâng cao tầm ảnh hưởng trong lối chơi của đội tuyển. Anh nhấn mạnh từng cùng Tây Ban Nha vô địch EURO 2024 dù chỉ ghi một bàn thắng và tin rằng điều quan trọng nhất vẫn là thành công của tập thể.

Huấn luyện viên Luis de la Fuente cũng lên tiếng bảo vệ học trò. Theo ông, Yamal luôn thi đấu với khát khao rất lớn và ban huấn luyện đang cố gắng giúp cầu thủ trẻ giữ được sự bình tĩnh, tránh để quyết tâm quá mức biến thành áp lực.

Nhà cầm quân của đội tuyển Tây Ban Nha khẳng định phiên bản hay nhất của Yamal trên mặt trận tấn công vẫn còn ở phía trước.

Theo L'Équipe, nếu tìm lại được phong độ cao nhất trong cuộc đối đầu với đội tuyển Pháp, Yamal hoàn toàn có thể trở thành nhân tố tạo nên khác biệt. Ngược lại, khả năng kiềm tỏa ngôi sao trẻ này cũng sẽ là một trong những chìa khóa quyết định cơ hội giành vé vào chung kết của "Les Bleus"./.

Xác định xong 4 đội tuyển góp mặt ở bán kết World Cup 2026 Các đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina là những cái tên sẽ bước vào vòng đấu bán kết để tranh hai tấm vé góp mặt ở chung kết World Cup 2026.