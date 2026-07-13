16 huấn luyện viên phải từ chức sau khi đội tuyển bị loại khỏi World Cup 2026

Sau khi Vòng chung kết World Cup 2026 khép lại đối với nhiều đội tuyển, 16 huấn luyện viên trưởng đã phải từ chức sau khi đội tuyển mà họ dẫn dắt không thể hoàn thành mục tiêu đề ra.

Trong số những tên tuổi đáng chú ý có huấn luyện viên Roberto Martínez (Bồ Đào Nha), Julian Nagelsmann (Đức), Zlatko Dalić (Croatia), Ronald Koeman (Hà Lan) và Marcelo Bielsa (Uruguay), những người đều chia tay đội tuyển sau chiến dịch World Cup không như kỳ vọng.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, bóng đá châu lục này cũng chứng kiến nhiều biến động trên băng ghế huấn luyện. huấn luyện viên Pape Thiaw rời đội tuyển Senegal, Carlos Queiroz chia tay Ghana, Hugo Broos không còn dẫn dắt Nam Phi, trong khi đội tuyển Tunisia đồng thời chia tay hai huấn luyện viên Sabri Lamouchi và Hervé Renard, mở ra giai đoạn tái thiết sau giải đấu.

Tại các khu vực khác, huấn luyện viên Javier Aguirre (Mexico), Jamal Sellami (Jordan), Sebastián Beccacece (Ecuador), Miroslav Koubek (Cộng hòa Séc), Steve Clarke (Scotland) và Hong Myung-bo (Hàn Quốc) cũng đã rời cương vị sau khi đội tuyển của họ không đạt kết quả như mong đợi tại World Cup 2026.

Làn sóng thay đổi trên băng ghế huấn luyện cho thấy áp lực rất lớn đối với các huấn luyện viên tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nơi chỉ một chiến dịch thi đấu không thành công cũng có thể chấm dứt một dự án, bất chấp những thành tích trước đó.

Việc nhiều đội tuyển hàng đầu cùng lúc tìm kiếm huấn luyện viên mới được dự báo sẽ tạo ra những biến động đáng kể trên thị trường huấn luyện viên quốc tế trong những tháng tới, khi các đội bắt đầu chuẩn bị cho các giải đấu cấp châu lục và chiến dịch vòng loại World Cup tiếp theo./.

Xác định xong 4 đội tuyển góp mặt ở bán kết World Cup 2026 Các đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina là những cái tên sẽ bước vào vòng đấu bán kết để tranh hai tấm vé góp mặt ở chung kết World Cup 2026.