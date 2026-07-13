Công thức thành công của tuyển Pháp tại World Cup 2026

Ba kỳ World Cup liên tiếp góp mặt ở bán kết là thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Pháp.

Theo phân tích của nhật báo thể thao L'Équipe (Pháp), dấu ấn lớn nhất của Huấn luyện viên Didier Deschamps không chỉ nằm ở những danh hiệu giành được mà còn ở khả năng thích ứng linh hoạt, xây dựng tập thể đoàn kết và không ngừng làm mới đội tuyển để duy trì vị thế hàng đầu thế giới.



Theo phóng viên TTXVN tại Paris, L'Équipe nhận định từ chức vô địch World Cup 2018 đến hành trình vào bán kết World Cup 2026, Deschamps vẫn giữ nguyên triết lý thực dụng vốn làm nên tên tuổi của ông, song đã có nhiều điều chỉnh về chiến thuật để phù hợp với sự thay đổi của lực lượng.

Nếu như trước đây nhà cầm quân 57 tuổi luôn ưu tiên sự cân bằng tuyệt đối giữa tấn công và phòng ngự, thì hiện nay ông sẵn sàng để đội tuyển chơi mạo hiểm hơn nhằm phát huy tối đa năng lực của dàn cầu thủ tấn công.



Theo tờ báo trên, sự thay đổi này không diễn ra đột ngột mà là kết quả của quá trình thích ứng với nguồn nhân lực mới. Khi sở hữu nhiều tiền đạo chất lượng hơn, Deschamps mạnh dạn bố trí cùng lúc 4 cầu thủ thiên về tấn công, khuyến khích các hậu vệ biên dâng cao hỗ trợ, đồng thời xây dựng hệ thống phòng ngự đủ tốc độ để hạn chế những pha phản công của đối phương.



L'Équipe cho rằng khả năng thích ứng chính là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt 14 năm Deschamps dẫn dắt đội tuyển Pháp. Thay vì buộc các cầu thủ phải phù hợp với một hệ thống chiến thuật cố định, ông lựa chọn điều chỉnh cách chơi để khai thác tối đa điểm mạnh của từng thế hệ cầu thủ. Chính điều đó giúp đội tuyển Pháp luôn duy trì sức cạnh tranh ở những giải đấu lớn dù lực lượng liên tục thay đổi.



Cựu Huấn luyện viên đội tuyển Croatia Slaven Bilić nhận định trước đây đội tuyển Pháp nổi tiếng với sự chắc chắn, nhưng không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn như hiện nay.

Theo ông, việc Deschamps từng bước xây dựng một lối chơi giàu sức tấn công hơn cho thấy tài quản lý và khả năng thích ứng của nhà cầm quân người Pháp.



Bên cạnh chiến thuật, sự ổn định của ban huấn luyện là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của tuyển Pháp. Trong suốt giai đoạn từ năm 2018 đến nay, Deschamps hầu như không thay đổi ê-kíp cộng sự, ngoại trừ vị trí chuyên gia thể lực sau chức vô địch World Cup 2018.

Đặc biệt, mối quan hệ gắn bó với trợ lý Guy Stéphan được xem là nền tảng giúp ban huấn luyện duy trì sự thống nhất trong mọi quyết định chuyên môn.



Theo Huấn luyện viên đội tuyển Thụy Sĩ Murat Yakin, lòng tin và sự trung thành tuyệt đối của Guy Stéphan dành cho Deschamps là một trong những yếu tố góp phần vào thành công của đội tuyển Pháp.

Khác với xu hướng mở rộng ban huấn luyện của nhiều đội tuyển lớn, Deschamps vẫn trung thành với một ê-kíp gọn nhẹ, đề cao kinh nghiệm và trách nhiệm của từng thành viên.



L'Équipe cũng chỉ ra một thay đổi đáng chú ý trong cách quản lý đội bóng của Deschamps là vai trò ngày càng lớn của đội trưởng Kylian Mbappé. Nếu trước đây Huấn luyện viên người Pháp chủ yếu trao đổi với Hugo Lloris để nắm bắt tâm tư của các cầu thủ, thì hiện nay Mbappé trở thành cầu nối quan trọng giữa ban huấn luyện và toàn đội.

Thông qua đội trưởng, Deschamps có thể kịp thời nắm bắt bầu không khí trong phòng thay đồ cũng như những đề xuất mang tính tập thể.



Dù vậy, Deschamps vẫn duy trì kỷ luật nghiêm khắc. Theo L'Équipe, ông luôn kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm quy định sinh hoạt của đội tuyển, đồng thời không thay đổi các nguyên tắc về môi trường tập luyện và đời sống của toàn đội, dù phải thích nghi với tư duy của thế hệ cầu thủ trẻ.



Một yếu tố khác được tờ báo trên nhấn mạnh là việc Deschamps đặc biệt chú trọng xây dựng tinh thần đoàn kết trong đội tuyển. Sau những bài học từ World Cup 2022, ban huấn luyện đã tạo điều kiện để các cầu thủ có nhiều thời gian thư giãn và gắn kết hơn trong suốt giải đấu kéo dài tại Mỹ, qua đó duy trì bầu không khí tích cực trong toàn đội.



Cũng theo L'Équipe, chính sự kết hợp giữa khả năng thích ứng về chiến thuật, nghệ thuật quản lý con người, sự ổn định của ban huấn luyện và một tập thể đoàn kết đã tạo nên "công thức Deschamps", giúp đội tuyển Pháp lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở bán kết World Cup.

Đây được xem là dấu mốc đặc biệt trong lịch sử bóng đá Pháp và là thành tích mà sẽ không dễ có Huấn luyện viên nào sớm tái lập./.

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