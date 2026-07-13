Môi trường

Hà Nội cảnh báo ngập cục bộ do mưa dông trên nhiều tuyến phố

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo Hà Nội xuất hiện mưa dông, nhiều khu vực có nguy cơ ngập úng cục bộ nếu mưa tiếp tục kéo dài trong những giờ tới.

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Hà Nội cảnh báo ngập cục bộ do mưa dông trên nhiều tuyến phố
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Bản tin 60s ngày 13/7/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Hà Nội cảnh báo ngập cục bộ do mưa dông trên nhiều tuyến phố.

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(Vietnam+)
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