Italy thất thoát 42% nước sạch, thiệt hại gần 10 tỷ euro/năm

Hệ thống cấp nước của Italy đang đối mặt với tình trạng báo động khi gần một nửa lượng nước sạch đưa vào mạng lưới phân phối bị thất thoát trước khi đến tay người sử dụng.

Theo phân tích mới nhất của văn phòng nghiên cứu thuộc Hiệp hội Thủ công và Doanh nghiệp nhỏ Italy (Cgia), tỷ lệ thất thoát nước trên toàn quốc hiện ở mức 42%, gây thiệt hại kinh tế ước tính gần 10 tỷ euro (khoảng 11,4 tỷ USD) mỗi năm và đặt ra yêu cầu cấp bách về nâng cấp hạ tầng cấp nước.



Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn số liệu của hiệp hội trên cho thấy trung bình mỗi người dân Italy bị thất thoát khoảng 157 lít nước mỗi ngày do rò rỉ và các vấn đề trong hệ thống phân phối.

Tình trạng này diễn ra trên diện rộng nhưng có sự chênh lệch đáng kể giữa các địa phương. Cụ thể, Basilicata là vùng có tỷ lệ thất thoát nước nghiêm trọng nhất khi 65,5% lượng nước đưa vào mạng lưới không đến được người sử dụng.

Trái lại, Lombardy, Valle d’Aosta và Emilia-Romagna là những khu vực quản lý hiệu quả nhất với tỷ lệ thất thoát đều dưới 32%. Ở cấp đô thị, Potenza ghi nhận mức thất thoát cao nhất khi 71% lượng nước bị mất trên đường phân phối, trong khi Como là địa phương có hiệu quả quản lý nổi bật với tỷ lệ thất thoát chỉ 9,2%.



Theo Cgia, nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ nhiều yếu tố. Phần lớn mạng lưới đường ống đã cũ, xuống cấp và thường xuyên xảy ra sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống.

Bên cạnh đó, các sai sót trong đo đếm đồng hồ nước, tình trạng đấu nối trái phép vào hệ thống cấp nước và việc duy trì các máng dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng góp phần làm gia tăng lượng nước thất thoát.



Các chuyên gia nhận định vấn đề hiện không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn tạo áp lực lớn với ngân sách và an ninh nguồn nước quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh Italy thường xuyên phải đối mặt với các đợt hạn hán và nắng nóng kéo dài.



Theo Cgia, để khắc phục tình trạng này, Italy cần đẩy nhanh đầu tư hiện đại hóa hạ tầng cấp nước bằng các dự án mang tính chiến lược như thay thế mạng lưới đường ống cũ, xây dựng hồ điều hòa, mở rộng hệ thống dẫn nước và nâng cấp các công trình thoát nước.

Nếu không sớm triển khai các giải pháp đồng bộ, tình trạng thất thoát nước quy mô lớn sẽ tiếp tục kéo dài, làm gia tăng chi phí kinh tế và đe dọa khả năng bảo đảm nguồn nước bền vững trong những năm tới./.

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