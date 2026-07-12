Môi trường

51 người chết, hơn 1 triệu người bị cô lập trong lũ ở Bangladesh

Theo báo cáo cập nhật mới nhất của Bộ Quản lý và Cứu trợ Thiên tai Bangladesh, hiện đang có khoảng 1,02 triệu người bị cô lập bởi nước lũ ở 7 trong tổng số 64 quận huyện của nước này.

Vũ Hà
Một em nhỏ cùng những người lớn trong dòng nước lũ ở Sylhet, Bangladesh, ngày 19/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một em nhỏ cùng những người lớn trong dòng nước lũ ở Sylhet, Bangladesh, ngày 19/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lũ lụt đã tàn phá nhiều khu vực ở Bangladesh trong một tuần qua và khiến ít nhất 51 người thiệt mạng cùng hơn 1 triệu người bị cô lập.

Theo báo cáo cập nhật mới nhất của Bộ Quản lý và Cứu trợ Thiên tai Bangladesh, hiện đang có khoảng 1,02 triệu người bị cô lập bởi nước lũ ở 7 trong tổng số 64 quận huyện của nước này.

Một quan chức của Bộ trên cho hay, tính đến chiều 12/7, số nạn nhân thiệt mạng do lũ lụt đã tăng lên 51 người và có tổng cộng 267.918 gia đình bị ảnh hưởng.

Lũ lụt và lở đất do mưa lớn theo mùa thường gây thiệt hại trên diện rộng ở Bangladesh, phá hủy nhà cửa, mùa màng và đường sá.

Chính phủ đã huy động các đội cứu hộ vận chuyển hàng cứu trợ và thiết lập nơi trú ẩn tạm thời cho gần 50.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)
#mưa lũ #thiên tai Bangladesh
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