51 người chết, hơn 1 triệu người bị cô lập trong lũ ở Bangladesh

Lũ lụt đã tàn phá nhiều khu vực ở Bangladesh trong một tuần qua và khiến ít nhất 51 người thiệt mạng cùng hơn 1 triệu người bị cô lập.

Theo báo cáo cập nhật mới nhất của Bộ Quản lý và Cứu trợ Thiên tai Bangladesh, hiện đang có khoảng 1,02 triệu người bị cô lập bởi nước lũ ở 7 trong tổng số 64 quận huyện của nước này.

Một quan chức của Bộ trên cho hay, tính đến chiều 12/7, số nạn nhân thiệt mạng do lũ lụt đã tăng lên 51 người và có tổng cộng 267.918 gia đình bị ảnh hưởng.

Lũ lụt và lở đất do mưa lớn theo mùa thường gây thiệt hại trên diện rộng ở Bangladesh, phá hủy nhà cửa, mùa màng và đường sá.

Chính phủ đã huy động các đội cứu hộ vận chuyển hàng cứu trợ và thiết lập nơi trú ẩn tạm thời cho gần 50.000 người./.

Cường độ El Nino có thể từ mạnh đến siêu mạnh trong năm nay Nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương đã tăng lên từ tháng Sáu, với nhiệt độ ở khu vực giám sát chính tăng thêm 1,6 độ C.