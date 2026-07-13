Nắng nóng khiến nhiều lò phản ứng hạt nhân ở Pháp ngừng hoạt động

Đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm cả nước đã buộc Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) phải tạm dừng hoạt động 3 lò phản ứng hạt nhân và giảm công suất 8 lò phản ứng khác nhằm bảo vệ hệ sinh thái sông ngòi trước nguy cơ nhiệt độ nguồn nước tăng quá cao.

Ba lò phản ứng phải ngừng vận hành gồm lò số 2 tại nhà máy Golfech bên sông Garonne, lò số 3 tại nhà máy Bugey bên sông Rhône và lò số 2 tại nhà máy Chooz bên sông Meuse.

Trong khi đó, 8 lò phản ứng tại các nhà máy Saint-Alban, Blayais, Bugey, Chooz và Tricastin đang hoạt động với công suất thấp hơn bình thường.

EDF cho biết quyết định này nhằm hạn chế tác động của lượng nước làm mát xả từ các nhà máy điện hạt nhân đối với môi trường nước trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời tăng cao kéo dài.

Pháp hiện có 57 lò phản ứng hạt nhân, cung cấp khoảng 70% sản lượng điện của cả nước. Tất cả các nhà máy đều được xây dựng gần sông hoặc ven biển để lấy nước làm mát.

Theo quy định của Cơ quan An toàn hạt nhân và Bảo vệ bức xạ Pháp (ASNR), nhiệt độ nước xả ra môi trường không được vượt ngưỡng cho phép nhằm bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh. Vì vậy, mỗi đợt nắng nóng kéo dài đều có thể buộc các nhà máy phải giảm công suất hoặc tạm dừng hoạt động.

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tháng qua EDF phải điều chỉnh hoạt động các lò phản ứng điện hạt nhân vì thời tiết cực đoan.

Trong đợt nắng nóng lịch sử hồi tháng 6, tập đoàn này cũng đã phải lần lượt dừng 3 lò phản ứng tại Golfech, Bugey và Nogent-sur-Seine. Trong khi đó, nắng nóng tiếp tục diễn biến nghiêm trọng trên phạm vi cả nước.

Cơ quan Khí tượng Pháp (Météo-France) đã nâng cảnh báo đỏ lên 37 tỉnh, thành và cho biết mức cảnh báo cao nhất sẽ được duy trì ít nhất đến hết ngày 13/7.

Nhiệt độ tại nhiều địa phương đã vượt 40°C, trong khi nguy cơ cháy rừng tiếp tục gia tăng. Theo lực lượng phòng vệ dân sự Pháp, từ đầu năm đến nay đã có hơn 25.000 ha rừng bị thiêu rụi, cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025.

Đợt nắng nóng hiện nay cũng gây ảnh hưởng đến nhiều hoạt động kinh tế-xã hội. Tại Paris, các dạ hội truyền thống của lực lượng cứu hỏa nhân dịp Quốc khánh 14/7 đã bị hủy; tháp Eiffel cùng các bảo tàng Louvre và Orsay rút ngắn thời gian mở cửa; nhiều màn bắn pháo hoa tại các địa phương cũng bị hủy bỏ do lo ngại nguy cơ cháy nổ.

Ban tổ chức giải đua xe đạp Tour de France cũng quyết định rút ngắn chặng đua ngày 12/7 vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt./.

Pháp đóng cửa sớm tháp Eiffel và nhiều điểm du lịch do nắng nóng Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, đơn vị quản lý tháp Eiffel thông báo sẽ đóng cửa trong hai ngày 11-12/7, Bảo tàng Louvre cũng đóng cửa sớm cùng khung giờ đến hết ngày 13/7.