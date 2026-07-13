Môi trường

Triều cường tại nhiều khu vực ven biển có xu hướng tăng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo triều cường tại nhiều khu vực ven biển có xu hướng tăng từ ngày 13/7, tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng các vùng trũng thấp.

Thắng Trung
Triều cường gây ngập sâu khiến việc di chuyển của người dân rất khó khăn. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)
Triều cường gây ngập sâu khiến việc di chuyển của người dân rất khó khăn. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, triều cường tại nhiều khu vực ven biển có xu hướng tăng trong vài ngày tới, sau đó giảm.

Cụ thể, từ ngày 13-16/7, mực nước tại ven biển Bắc Bộ đang ở mức cao, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Hòn Dấu (Hải Phòng) có khả năng đạt từ 3,78-3,9m, thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 16-18h. Dự báo, từ ngày 17-22/7, mực nước tại ven biển Bắc Bộ có xu thế giảm.

Cùng với đó, triều cường ven biển Trung Bộ cũng có xu hướng tăng từ ngày 13-15/7, sau giảm, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Quy Nhơn (thuộc tỉnh Bình Định cũ nay là tỉnh Gia Lai) có khả năng đạt từ 2,08m-2,12m, thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 9h-11h. Dự báo, từ ngày 16-22/7, mực nước tại ven biển Trung Bộ có xu thế giảm.

Đối với triều cường ở ven biển Đông Nam Bộ, có xu hướng tăng đến ngày 15/7, sau giảm, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 3,7-3,73m, thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 12-14h.

Các chuyên gia về thủy văn lưu ý, triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông ở khu vực. Thời điểm chiều tối và đêm, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian triều cường cao. Ngoài ra, triều cường cao còn làm gia tăng xâm nhập mặn trong nội đồng.

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Người dân chật vật dắt bộ trên một con đường tại phường Bình Quới, thành phố Hồ Chí Minh trong chiều 11/5/2025. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường lớn gây ngập úng trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng, triển khai việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng, chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại; thông báo cho chủ phương tiện vận tải thủy về ngập úng để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Triều cường ven biển #Ngập úng khu vực trũng thấp #Dự báo thủy văn #Ứng phó thiên tai #Bảo vệ hoạt động kinh tế
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