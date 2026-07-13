Đồng Nai khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lớn kèm dông lốc

Ngày 13/7, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đồng Nai cho biết các địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau trận mưa lớn kèm dông lốc xảy ra từ đêm 11 đến ngày 12/7.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, mưa lớn kèm gió mạnh đã ảnh hưởng đến các xã Phú Nghĩa, Long Hà, Thiện Hưng, Cẩm Mỹ và phường Minh Hưng. Thiên tai không gây thiệt hại về người nhưng làm 5 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng và gây thiệt hại về cây trồng của người dân.

Trong số đó, xã Phú Nghĩa chịu thiệt hại nặng nhất với hai hộ dân bị ảnh hưởng. Cụ thể, hộ bà Phan Thị Thu Cầm (thôn Khắc Khoan) bị tốc mái nhà, còn hộ bà Đặng Ngọc Quỳnh (thôn Đức Hạnh) bị sập một phần căn nhà.

Tại các xã Long Hà, Thiện Hưng, Cẩm Mỹ và phường Minh Hưng, dông lốc cũng làm hư hỏng nhà ở của một số hộ dân và làm nhiều cây xanh, cây trồng bị gãy đổ.

Riêng tại xã Phú Nghĩa, mưa dông làm hơn 4.300 cây chuối của một hộ dân ở thôn Tân Lập bị gãy đổ. Ngoài ra, 57 cây điều và 38 cây cao su của các hộ dân tại các thôn Thác Dài, Đăk Son và Tân Lập cũng bị gió quật ngã, gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất nông nghiệp.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã triển khai phương châm "bốn tại chỗ," huy động lực lượng quân sự, công an, đoàn viên thanh niên, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cùng các tổ chức đoàn thể tham gia hỗ trợ người dân dọn dẹp hiện trường, gia cố nhà ở, sửa chữa các công trình bị hư hỏng và sớm ổn định cuộc sống.

Hiện tại, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại, theo dõi sát diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai. Đồng thời, chính quyền địa phương đang hướng dẫn các hộ dân khắc phục thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ để xem xét hỗ trợ theo quy định./.

Đồng Nai: Mưa lớn kèm lốc xoáy làm gãy đổ hàng nghìn trụ tiêu Tại xã Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã khiến hàng nghìn trụ tiêu và một số diện tích cây ăn trái bị gãy đổ, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.