Đồng Nai: Lũ sông Buông dâng cao, nhiều khu dân cư ngập sâu hơn 1m

Nước lũ từ sông Buông dâng cao gây ngập sâu hơn 1m tại Đồng Nai, chia cắt đường phố, thiệt hại vật dụng và gia súc, ảnh hưởng đời sống người dân, lực lượng chức năng đã khẩn trương hỗ trợ người dân.

Sáng ngày 12/9, nước lũ từ thượng nguồn sông Buông đổ về gây chia cắt hàng loạt tuyến đường, hàng trăm hộ dân tại nhiều xã, phường của tỉnh Đồng Nai bị ngập sâu hơn 1m nước.



Tại xã An Viễn và phường Phước Tân, nhiều khu dân cư bị ngập sâu hơn 1m. Nước tràn vào bất ngờ cuốn trôi vật dụng, các loại gia súc, gia cầm phải dạt lên các gò cao để trú ẩn.



Tại phường Phước Tân, nhiều tuyến đường đã biến thành sông, giao thông bị chia cắt. Tại những khu vực nước sâu, nguy hiểm, lực lượng chức năng đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo và cử người túc trực, đồng thời cắt cử lực lượng đi kiểm tra, hỗ trợ người dân./.

