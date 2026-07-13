Dông lốc cuốn sập mái vòm chợ, hàng chục căn nhà bị tốc mái ở Cần Thơ

Ngày 13/7, thông tin từ Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ) cho biết, mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra ngày 12/7 đã làm sập 2 căn nhà, tốc mái 24 căn tại nhiều địa phương.

Dông lốc cũng cuốn sập mái vòm chợ Lấp Vò ở xã Trung Hưng, làm đổ nhiều trụ điện với tổng thiệt hại bước đầu ước tính trên 500 triệu đồng, không có thiệt hại về người.

Chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Địa phương chịu thiệt hại nặng nhất là xã Vĩnh Thạnh. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 12/7, mưa lớn kèm dông lốc đã làm 1 căn nhà sập, 17 căn nhà bị tốc mái, ước tổng thiệt hại khoảng 305 triệu đồng.

Ông Lê Phước Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh, cho biết ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự và các lực lượng tại chỗ đến hiện trường hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả, gia cố nhà cửa bị hư hỏng để sớm ổn định cuộc sống.

Tại xã Trung Hưng, khoảng 8 giờ 40 phút, mưa giông kèm lốc xoáy quét qua địa bàn các ấp Thạnh Lộc và Thạnh Phước 2. Lốc xoáy làm tốc mái nhà lồng chợ Lấp Vò rộng hàng trăm mét vuông, làm ngã trụ điện trên đường Nguyễn Trọng Quyền và cuốn bay mái của hai căn nhà dân hàng chục mét ra ruộng lúa. Cơn lốc kéo dài khoảng 20 phút, gây thiệt hại đáng kể về tài sản.

Cùng thời điểm, tại phường Trung Nhứt, mưa lớn kèm giông lốc làm sập một căn nhà và tốc mái ba căn nhà khác. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu dọn hiện trường, gia cố nhà cửa, hạn chế thiệt hại phát sinh. Ước thiệt hại tại xã Trung Hưng và phường Trung Nhứt khoảng 200 triệu đồng.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, trong tuần này không có bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực thành phố. Tuy nhiên, thời tiết vẫn diễn biến phức tạp do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, đưa mây đối lưu từ khu vực biển phía Tây vào đất liền, gây mưa dông trên diện rộng.

Các địa phương phía Tây thành phố như Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thốt Nốt, Thới Lai thường xuất hiện mưa trước, sau đó vùng mưa có xu hướng lan dần về khu vực trung tâm như Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng.

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ dự báo, mưa dông còn duy trì với tần suất cao trong ngày 14 và 15/7. Từ ngày 16/7 trở đi, lượng mưa có xu hướng giảm dần.

Riêng trong ngày 14/7, sau khi vùng mây gây mưa từ đêm trước suy yếu và tan dần, thời tiết buổi sáng tạm ít mưa. Tuy nhiên, từ khoảng cuối buổi sáng đến trưa, mây đối lưu sẽ phát triển trở lại, tiếp tục gây mưa rào và dông tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt trong mùa mưa dông kèm nguy cơ lốc xoáy, chính quyền và các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Để chủ động bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản, người dân cần chú ý thực hiện các biện pháp sau: Thường xuyên cập nhật bản tin dự báo thời tiết từ các kênh thông tin chính thống để nắm bắt kịp thời diễn biến mưa bão, lốc xoáy tại địa phương. Kiểm tra, gia cố nhà cửa, đặc biệt là phần mái, hệ thống cửa và các biển hiệu quảng cáo để hạn chế tối đa nguy cơ tốc mái, sập đổ khi có gió lớn.

Khi đang ở ngoài trời mà gặp mưa to, dông lốc, tuyệt đối không trú ẩn dưới các gốc cây cổ thụ, cột điện, hoặc các công trình đang trong quá trình xây dựng. Khi có mưa giông, cần ngắt nguồn điện các thiết bị không cần thiết; tránh tiếp xúc với các thiết bị điện tử và giữ khoảng cách an toàn với đường dây điện hạ thế, cột điện có nguy cơ ngã đổ; Phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau tại cộng đồng; ưu tiên hỗ trợ các đối tượng yếu thế như người già, trẻ nhỏ di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn trước khi thiên tai xảy ra.../.

Cần Thơ: Mưa dông kèm lốc xoáy khiến 15 ngôi nhà bị tốc mái Cơn mưa dông kèm lốc xoáy đã quét qua các ấp Tân Hưng, Tân Lợi và Tân Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ khiến 15 ngôi nhà bị tốc mái và 2 căn nhà khác bị ảnh hưởng, hư hỏng.