Thị trường dầu mỏ tăng mạnh trước nguy cơ gián đoạn vận tải qua Hormuz

Giá dầu thô tăng mạnh sáng 13/7 tại châu Á, khi Iran mở rộng các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh, đáp trả các động thái của Mỹ, gây ra những lo ngại sâu sắc về an toàn tại eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2,34 USD, tương đương 3,08%, lên 78,35 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 2,21 USD, tương đương 3,09%, lên 73,62 USD/thùng.

Tình hình xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang căng thẳng trong ngày 12/7, khi quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz và Iran đáp trả bằng việc tấn công nhằm vào các cơ sở và lợi ích của Mỹ tại một loạt quốc gia Trung Đông, bao gồm Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan và Oman.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/7 tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho giao thông thương mại, mặc dù Iran trước đó đã tuyên bố đóng cửa sau khi một tàu đi theo tuyến đường không được phép và bị tấn công.

Dữ liệu của nền tảng theo dõi tàu Kpler cho thấy, 6 tàu đã đi qua eo biển Hormuz vào ngày 12/7, con số thấp nhất trong năm tuần.

Các cuộc tấn công leo thang gây quan ngại về tương lai của thỏa thuận tạm thời được ký kết tháng trước giữa Mỹ và Iran, nhằm mở lại eo biển và chấm dứt xung đột sau 60 ngày đàm phán.

Tuy nhiên, nhà phân tích thị trường Tony Sycamore của công ty cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến IG cho rằng thị trường có thể vẫn hy vọng căng thẳng leo thang chỉ là tạm thời và sẽ không khiến thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ hoàn toàn./.

Tương lai bất định của thị trường dầu mỏ khi xung đột Trung Đông chưa chấm dứt Cuộc xung đột tại Trung Đông đã tạo ra một cú sốc lớn với thị trường năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ là quy mô của cú sốc, mà còn là tốc độ "hạ nhiệt" bất ngờ của giá dầu.