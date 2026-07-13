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Giá vàng ngày 13/7: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng trong nước sáng 13/7 được điều chỉnh giảm so với cuối tuần qua, vàng SJC vẫn được giao dịch dưới mốc 150 triệu đồng/lượng.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng trong nước sáng 13/7 được điều chỉnh giảm so với cuối tuần qua, vàng SJC vẫn được giao dịch dưới mốc 150 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 8h40 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 145,9-148,9 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). So với cuối tuần qua, mức giá này giảm 1 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng SJC cũng được niêm yết ở mức 145,5-148,9 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Trong phiên giao dịch sáng 13/7, giá vàng thế giới nối dài đà giảm của tuần trước, khi các cuộc không kích mới giữa Mỹ và Iran làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Mối lo này đang củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới. Vào lúc 7 giờ 40 phút giờ Singapore, giá vàng giao ngay giảm 1% xuống 4.077,77 USD/ounce, sau khi đã mất 1,4% trong tuần trước.

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 13/7:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

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Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

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(Vietnam+)
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