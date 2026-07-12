Thị trường nông sản: Giá càphê tiếp tục tăng

Giá càphê tại khu vực Tây Nguyên tuần qua tiếp tục tăng 2.300-2.400 đồng/kg, lên khoảng 94.700-95.300 đồng/kg, theo đà phục hồi của thị trường thế giới.

Trong khi đó, thị trường lúa gạo trong nước ghi nhận một số mặt hàng tăng giá nhẹ, còn giá gạo xuất khẩu của các nước sản xuất lớn diễn biến trái chiều trước tác động của chính sách, thời tiết và nhu cầu thị trường.

Cụ thể, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng 2.300-2.400 đồng/kg, đưa giá thu mua càphê lên mức 95.200-95.300 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá càphê cùng tăng 2.400 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 95.200 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá càphê tiếp tục đứng ở mức cao sau các phiên biến động mạnh đầu tháng.

Trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 9/2026 giữ vững ở mức 4.043 USD/tấn, sau khi đã ghi nhận mức tăng vọt hơn 300 USD trong phiên trước đó. Giá hợp đồng kỳ hạn tháng 11/2026 cũng đạt mốc 4.002 USD/tấn.

Tương tự trên sàn New York, giá càphê Arabica cũng duy trì ở vùng giá cao với hợp đồng giao tháng 9/2026 ở mức 347,90 xu/lb và kỳ hạn tháng 12/2026 đạt 328,20 xu/lb. (1 lb=0,45 kg).

Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường trong ngắn hạn vẫn biến động mạnh do sự giằng co giữa lực mua kỹ thuật và hoạt động chốt lời của các quỹ đầu tư.

Về dài hạn, triển vọng nguồn cung toàn cầu dự kiến sẽ được cải thiện khi Công ty Cung ứng Quốc gia Brazil (CONAB) dự báo sản lượng càphê nước này niên vụ 2026-2027 đạt 66,7 triệu bao, tăng 18% so với năm 2025. Ngân hàng Rabobank cũng nhận định triển vọng mùa màng thuận lợi tại Brazil có thể gây sức ép lên giá trong trung hạn.

Đối với càphê Robusta, báo cáo của USDA dự báo sản lượng của Việt Nam niên vụ 2026-2027 có thể tăng lên mức 32,5 triệu bao quy đổi nhờ nông dân mở rộng diện tích sau giai đoạn giá càphê tăng cao.

Nông dân tỉnh Đồng Tháp thu hoạch rộ lúa Đông Xuân. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Về thị trường lúa gạo trong nước, tuần qua, theo cập nhật mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, một vài loại lúa, gạo có sự tăng giá nhẹ.

Giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 hiện dao động từ 6.4500-6.600 đồng/kg, tăng 200-300 đồng/kg; IR 50404 ở mức 5.700-5.800 đồng/kg, cũng tăng 200-300 đồng/kg; một số loại vẫn giữ ổn định như: VOM 5451 từ 5.700-5.800 đồng/kg; OM 34 dao động 5.500-5.700 đồng/kg.

Đối với gạo nguyên liệu, IR 50404 xuất khẩu đang dao động từ 8.950-9.050 đồng/kg, tăng 100-150 đồng/kg so với cuối tuần trước; CL 555 từ 9.300-9.400 đồng/kg; OM 5451 vẫn ở mức từ 9.500-9.600 đồng/kg; Đài Thơm 8 từ 9.200-9.400 đồng/kg; Sóc thơm dao động ở mức 7.500-7.600 đồng/kg. Giá gạo thành phẩm IR 50404 hiện ở mức 10.750-10.090 đồng/kg.

Thị trường phụ phẩm có sự nhích nhẹ từ 100-150 đồng/kg. Cụ thể, giá cám dao động từ 7.950-8.200 đồng/kg, tấm thơm từ 8.100-8.200 đồng/kg.

Về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm giữ ổn định ở mức từ 445-450 USD/tấn. Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhu cầu từ Philippines-nhà nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam-vẫn duy trì ở mức cao.

Gạo được bày bán tại cửa hàng ở Guwahati, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Trong khi đó, tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tăng tuần thứ hai liên tiếp do chính phủ nâng giá sàn và lo ngại về tiến độ gieo cấy chậm bởi thời tiết khô hạn. Cụ thể, loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức từ 348-352 USD/tấn, tăng mạnh so với mức từ 340-345 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm cũng tăng lên mức từ 350-357 USD/tấn.

Một nhà xuất khẩu tại Raipur, bang Chhattisgarh cho biết việc chính phủ nâng giá bán gạo dự trữ theo Chương trình bán hàng mở (OMSS) đã đẩy chi phí nội địa lên cao, buộc các nhà xuất khẩu phải tăng giá chào bán dù nhu cầu từ các khách hàng quốc tế vẫn ở mức rất yếu. Tính đến ngày 5/7, diện tích gieo cấy lúa hè thu của Ấn Độ chỉ đạt 6 triệu ha, giảm so với mức 6,93 triệu ha cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm nhẹ từ mức 465 USD/tấn xuống còn 450 USD/tấn. Một nhà giao dịch tại Bangkok cho biết hoạt động mua bán khá trầm lắng, chủ yếu từ các khách hàng truyền thống do Indonesia và Malaysia chưa đặt các đơn hàng lớn.

Nhà giao dịch này cũng cảnh báo xung đột địa chính trị giữa Mỹ và Iran có thể làm giảm từ 20% đến 30% nguồn cung toàn cầu do chi phí sản xuất và vận chuyển gia tăng, ảnh hưởng đến kế hoạch gieo cấy của nông dân. Bên cạnh đó, tình hình thời tiết trước thềm vụ thu hoạch tháng 7 và tháng 8 cũng là một mối lo ngại lớn.

Về thị trường ngũ cốc Mỹ, giá các mặt hàng ngũ cốc trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đồng loạt tăng trong phiên 10/7, khép lại một tuần giao dịch tích cực khi giới đầu tư điều chỉnh lệnh giao dịch trước khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo cáo cung-cầu định kỳ.

Nông dân thu hoạch lúa mỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chốt phiên giao dịch, hợp đồng ngô giao tháng 9/2026 tăng 0,1% lên 4,5225 USD/bushel. Hợp đồng đậu tương tăng 0,1% lên 11,8225 USD/bushel. Trong khi đó, hợp đồng lúa mì giao kỳ hạn đi ngang ở mức 6,1975 USD/bushel.

Tính chung cả tuần, giá ngô trên sàn CBOT tăng 2,4%, trong khi giá lúa mì và giá đậu tương lần lượt tăng 3,3% và 3% (1 bushel lúa mỳ/đậu tương=27,2 kg; 1 bushel ngô=25,4 kg).

Đà tăng của đậu tương chủ yếu được hỗ trợ bởi thông tin USDA xác nhận các đơn hàng xuất khẩu tư nhân đạt 472.000 tấn sang Trung Quốc. Cùng với đó, thị trường cũng được nâng đỡ bởi thông tin tập đoàn lương thực quốc gia Trung Quốc COFCO đã mua thêm ít nhất 10 lô hàng, tương đương khoảng 600.000 tấn đậu tương Mỹ trong tuần qua.

Bên cạnh hoạt động điều chỉnh lệnh giao dịch trước báo cáo của USDA, thị trường cũng được giảm bớt phần nào áp lực nhờ dự báo thời tiết vùng Trung Tây nước Mỹ sẽ xuất hiện mưa dông diện rộng và nhiệt độ ôn hòa hơn.

Diễn biến thời tiết này giúp giải tỏa nỗi lo ngại của các nhà đầu tư về những bất lợi cho giai đoạn thụ phấn của cây ngô./.

Thị trường nông sản: Giá đậu tương tăng tuần thứ hai liên tiếp Giá đậu tương kỳ hạn trên Sàn Giao dịch nông sản Chicago của Mỹ (CBOT) giảm trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 26/6, do chịu áp lực từ giá dầu thô đi xuống và đồng USD mạnh lên.