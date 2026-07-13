Cuộc chiến giá cả khốc liệt đang bùng nổ trong ngành bán lẻ Mỹ

Để giành giật những khách hàng đang ngày càng kiệt quệ vì bão giá, các ông lớn như Walmart, Costco, Target, Kroger và Stop & Shop đang lao vào một cuộc đua hạ giá chưa từng có đối với các mặt hàng thực phẩm thiết yếu.

Walmart, nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ vừa kích nổ phát súng tiếp theo khi tuyên bố cắt giảm giá hàng loạt mặt hàng giải nhiệt mùa Hè, từ thịt bò xay, ngô tươi, anh đào cho đến khoai tây chiên và Coca Cola.

Ngay cả Whole Foods, chuỗi siêu thị vốn bị người tiêu dùng gắn cho biệt danh đầy châm biếm là "Whole Paycheck" vì giá cả đắt đỏ, cũng phải hạ mình giảm giá cho hơn 900 sản phẩm thuộc nhãn hàng riêng để xóa bỏ định kiến.

Nguyên nhân của cuộc tháo chạy giá này bắt nguồn từ việc người tiêu dùng Mỹ đã chạm ngưỡng chịu đựng sau 18 tháng thắt lưng buộc bụng. Hóa đơn thực phẩm tăng vọt, các chương trình hỗ trợ phiếu mua thức ăn bị cắt giảm, cộng thêm giá xăng leo thang do bất ổn địa chính trị với Iran đã buộc 61% người Mỹ phải thay đổi thói quen đi chợ. Khách hàng bắt đầu bỏ rơi các siêu thị truyền thống để tìm đến các chuỗi cửa hàng giảm giá sâu như Aldi.

Tuy nhiên, với biên lợi nhuận ròng cực kỳ mỏng manh - chỉ vỏn vẹn từ 1,5% đến 2%, các siêu thị không thể đơn phương gồng lỗ. Để có kinh phí giảm giá, một mặt họ ép các nhà sản xuất và cung ứng phải chia sẻ chi phí hoặc tăng chiết khấu. Mặt khác, các doanh nghiệp phải tự thắt lưng buộc bụng bằng cách cắt giảm chi phí vận hành. Riêng Walmart thậm chí còn dùng đến khoản tiền 2,4 tỷ USD được hoàn lại sau phán quyết của Tòa án Tối cao liên quan đến chính sách thuế quan thời ông Trump để tài trợ cho chiến dịch này.

Có nghịch lý là giảm giá nhưng hóa đơn vẫn tăng. Dù các chương trình giảm giá nghe có vẻ rất hấp dẫn, các chuyên gia kinh tế cảnh báo người tiêu dùng chớ vội mừng. Thực chất, đây chỉ là những đòn tâm lý thả con săn sắt, bắt con cá rô.

Các siêu thị chỉ giảm giá cục bộ trên vài chục mặt hàng cốt lõi thường xuyên xuất hiện trong giỏ hàng để lôi kéo khách bước qua cửa, chứ không thể hạ giá đồng loạt cả 40.000 mặt hàng trên kệ. Nghịch lý là trong khi giá một vài khay thịt bò xay hay hộp cá ngừ giảm xuống, tổng hóa đơn đi chợ của người dân dự kiến vẫn sẽ tiếp tục leo thang.

Theo dự báo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, giá tổng thể của toàn ngành thực phẩm sẽ tăng thêm 3,2% trong năm 2026. Ngoại trừ giá trứng đã hạ nhiệt phần nào, giá các loại thịt lợn, gia cầm, đồ ngọt và nước giải khát vẫn đang neo ở mức cao kỷ lục, chồng chất lên mức tăng 18% của thực phẩm kể từ năm 2022.

Để tự cứu mình, người tiêu dùng Mỹ đang dạt sang xu hướng mua các sản phẩm nhãn hàng do chính siêu thị sản xuất để thay thế cho các thương hiệu lớn đắt đỏ.

Cuộc chiến giá cả này có thể mang lại vài món hời ngắn hạn, nhưng cuộc chiến chống lại lạm phát trong căn bếp của mỗi gia đình Mỹ thì vẫn còn rất gian nan./.

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