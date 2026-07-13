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Giá vàng giảm hơn 1% khi căng thẳng Mỹ-Iran làm dấy lên lo ngại lạm phát

Giá vàng thế giới còn 4.077,77 USD/ounce trong phiên sáng 13/7 khi căng thẳng Mỹ-Iran làm gia tăng lo ngại lạm phát, củng cố khả năng Fed duy trì chính sách lãi suất cao trong thời gian tới.

Trà My
Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/ TTXVN)
Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Trong phiên giao dịch sáng 13/7, giá vàng thế giới nối dài đà giảm của tuần trước, khi các cuộc không kích mới giữa Mỹ và Iran làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Mối lo này đang củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới.

Vào lúc 7 giờ 40 phút giờ Singapore, giá vàng giao ngay giảm 1% xuống 4.077,77 USD/ounce, sau khi đã mất 1,4% trong tuần trước.

Tình hình xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang căng thẳng trong ngày 12/7 khi quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz và Iran đáp trả bằng việc tấn công nhằm vào các cơ sở và lợi ích của Mỹ tại một loạt quốc gia Trung Đông bao gồm Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan và Oman.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, một vài cuộc tấn công đã được tiến hành trong ngày 12/7 nhằm vào các hệ thống tên lửa và phòng không, cũng như các tàu nhỏ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại một vài địa điểm xung quanh eo biển Hormuz để làm suy giảm thêm khả năng tấn công của Iran đối với các tàu vận tải thương mại.

Việc giá dầu có nguy cơ tăng do căng thẳng địa chính trị làm dấy lên lo ngại lạm phát sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, buộc Fed phải giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn hoặc thậm chí tiếp tục nâng lãi suất.

Biên bản cuộc họp chính sách tháng 6 của Fed, công bố tuần trước, cho thấy một số nhà hoạch định chính sách đã cân nhắc khả năng nâng lãi suất trước áp lực lạm phát, dù cuối cùng Fed vẫn quyết định giữ nguyên lãi suất. Biên bản cũng phản ánh mối quan ngại ngày càng lớn của Fed về diễn biến lạm phát, trong khi lo ngại đối với thị trường lao động đã phần nào giảm bớt.

Từ khi xung đột Iran bùng phát vào cuối tháng 2, giá vàng đã giảm hơn 20%. Hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh kéo dài khoảng ba năm đã khiến giá vàng có thời điểm rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi phiên điều trần đầu tiên của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Quốc hội Mỹ vào ngày 14/7, cùng số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6, nhằm tìm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ cũng như quyết định lãi suất của Fed trong cuộc họp cuối tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Giá vàng #Lạm phát #Lãi suất
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