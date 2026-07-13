Việt Nam thu 56,5 triệu USD từ chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng

Nguồn thu từ chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng đã được chi trả cho gần 80.000 người hưởng lợi tại các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế.

Việt Nam đã thu 56,5 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới thông qua chuyển nhượng 11,3 triệu tấn CO2 giảm phát thải từ rừng, với đơn giá 5 USD mỗi tấn.

Nguồn thu đã được chi trả cho gần 80.000 người hưởng lợi tại các địa phương.

Đây là thông tin được lãnh đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết tại hội nghị phổ biến Nghị định 180 về dịch vụ hấp thụ và lưu trữ carbon rừng.

Người dân hưởng lợi tập trung tại các địa phương gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Nghị định 180 quy định cụ thể về chủ thể cung ứng, sử dụng dịch vụ, cũng như quy trình xây dựng và đăng ký dự án carbon rừng.

Chính sách này được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực cho bảo vệ, phát triển rừng và cải thiện sinh kế của cộng đồng dân cư sống gắn bó với rừng./.