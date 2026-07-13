Thương mại tăng tốc, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trong mục tiêu tăng trưởng tổng ngân sách trên địa bàn (GRDP) hai con số của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, thương mại-dịch vụ tiếp tục được xác định là khu vực tạo động lực lớn nhất.

Bước vào mùa tiêu dùng cao điểm cuối năm, cùng với sức mua đang phục hồi, các doanh nghiệp bán lẻ, cơ quan quản lý và hiệp hội ngành hàng đều kỳ vọng những giải pháp kích cầu, mở rộng không gian tiêu dùng và phát triển hệ sinh thái thương mại sẽ tạo thêm dư địa tăng trưởng cho nền kinh tế thành phố.

Đón sức mua cuối năm

Không khí mua sắm tại nhiều hệ thống bán lẻ hiện đại đang cho thấy sức tiêu dùng dần sôi động trở lại. Hệ thống WinMart/WinMart+ ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng hơn. Sáu tháng đầu năm 2026, doanh thu đạt gần 23.000 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước; lượng khách mua sắm đạt khoảng 1,6 triệu lượt mỗi ngày, tăng 24%. Chuỗi cũng duy trì tốc độ mở mới trung bình ba cửa hàng mỗi ngày, nâng tổng số điểm bán lên hơn 5.100 trên cả nước.

“Kết quả này đến từ xu hướng người tiêu dùng chuyển dịch mạnh sang kênh bán lẻ hiện đại, đồng thời doanh nghiệp liên tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu, chuỗi cung ứng và các mô hình cửa hàng phù hợp từng địa phương,” ông Đàm Đức Anh, Giám đốc Vùng chuỗi siêu thị WinMart cho biết.

Còn tại hệ thống MM Mega Market Việt Nam, sức mua trên thị trường hiện tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ. Người tiêu dùng vẫn chi tiêu thận trọng nhưng niềm tin đang cải thiện rõ nét. Thay vì mua sắm nhỏ lẻ, nhiều hộ gia đình lựa chọn mua theo lốc, theo thùng để tiết kiệm chi phí; đồng thời ngày càng ưu tiên thực phẩm sạch, truy xuất được nguồn gốc, các sản phẩm nhãn hàng riêng có chất lượng và giá hợp lý.

Không chỉ đầu tư công nghệ hay mở rộng mạng lưới, nhiều doanh nghiệp bán lẻ đang chuyển hướng sang xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng nhằm gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian gắn kết của khách hàng. Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng không chỉ dừng ở doanh số mà còn hướng đến phát triển bền vững, bán lẻ hiện đại cần tạo ra nhiều giá trị hơn cho người tiêu dùng thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá.

Theo đó, Saigon Co.op đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tích hợp giữa mua sắm, nghỉ dưỡng và dịch vụ thông qua việc phát triển các trung tâm thương mại Sense City, đầu tư khách sạn kết hợp mua sắm, mở rộng các tổ hợp văn phòng-dịch vụ và tăng cường liên kết với các đối tác trong nước.

"Người tiêu dùng ngày nay không chỉ đến siêu thị để mua hàng mà còn mong muốn có thêm những trải nghiệm mới. Vì vậy, chúng tôi hướng tới xây dựng hệ sinh thái để khách hàng có thể mua sắm, nghỉ ngơi, sử dụng dịch vụ với chi phí hợp lý nhất, đồng thời luôn lấy người tiêu dùng làm trung tâm," ông Nguyễn Ngọc Thắng cho biết.

Những tháng cuối năm luôn là giai đoạn quyết định đối với ngành bán lẻ khi nhu cầu mua sắm tăng mạnh vào mùa tựu trường, Trung thu, Noel và Tết Nguyên đán. Đón đầu cao điểm này, các doanh nghiệp đã chuẩn bị nhiều giải pháp kích cầu quy mô lớn.

Hàng loạt các chương trình ưu đãi, giảm giá, tuần lễ nông sản với giá cạnh tranh... được MM Mega Market Việt Nam triển nhằm thúc đẩy mua sắm và tăng tỷ lệ khách hàng quay lại.

“Doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì cam kết bình ổn giá, đảm bảo nguồn cung thực phẩm tươi sống, phát triển mạnh kênh bán hàng đa nền tảng, giao hàng trong vòng 4 giờ và đẩy mạnh các chương trình trên ứng dụng MCard nhằm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt cũng như gia tăng trải nghiệm khách hàng,” đại diện MM Mega Market Việt Nam cho biết.

Tại WinMart, ngoài việc tiếp tục mở rộng mạng lưới, doanh nghiệp sẽ duy trì nhiều chương trình khuyến mại như mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, mua 3 tặng 1 và giảm giá trên 50% đối với nhiều mặt hàng thiết yếu nhằm chia sẻ áp lực chi tiêu với người dân.

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn mua thực phẩm siêu thị. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Bên cạnh các chương trình giảm giá, nhiều doanh nghiệp bán lẻ tiếp tục đẩy mạnh liên kết vùng để đưa nhiều đặc sản địa phương vào hệ thống phân phối, hỗ trợ hợp tác xã, nông dân nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và xây dựng vùng nguyên liệu ổn định.

"Liên kết vùng không chỉ giúp đa dạng nguồn hàng mà còn tạo đầu ra bền vững cho nông sản, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương," ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op chia sẻ.

Động lực tăng trưởng

Dù sức mua đang phục hồi, nhiều doanh nghiệp vẫn cho rằng thị trường nửa cuối năm sẽ chịu tác động từ thu nhập của người dân, áp lực lạm phát, biến động giá nguyên liệu và những yếu tố bất định của kinh tế thế giới.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nếu muốn ngành thương mại đóng góp nhiều hơn cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, cần mở rộng cả quy mô lẫn không gian tiêu dùng thay vì chỉ tập trung vào các chương trình giảm giá.

Đối với thị trường nội địa, Sở Công Thương đang tiếp tục triển khai chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa, mở rộng các mô hình như "Tick xanh trách nhiệm," qua đó nâng cao niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng. Khi người dân yên tâm về chất lượng hàng hóa, xu hướng chi tiêu cũng sẽ tích cực hơn.

"Muốn người dân tiêu dùng nhiều hơn trước hết phải tạo được niềm tin. Khi họ tin tưởng vào chất lượng sản phẩm sẽ sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn thay vì chỉ mua cầm chừng," ông Hùng cho biết.

Ở góc độ phát triển thị trường, Sở Công Thương xác định tiêu dùng không chỉ đến từ hơn chục triệu người dân thành phố mà còn phải khai thác hiệu quả nguồn khách du lịch trong và ngoài nước.

Theo đó, ngành công thương sẽ phối hợp với ngành du lịch, văn hóa xây dựng thêm nhiều điểm đến mua sắm, phát triển kinh tế đêm, các trung tâm mua sắm đặc sản vùng miền, không gian quà tặng du lịch và các tổ hợp thương mại-dịch vụ kết hợp trải nghiệm. Đây được xem là hướng đi vừa gia tăng chi tiêu của du khách, vừa kéo dài thời gian lưu trú và tạo thêm doanh thu cho ngành thương mại.

Theo bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, doanh số bán lẻ của ngành lương thực thực phẩm đã tăng tích cực trong những tháng đầu năm, qua đó góp phần giảm áp lực tiêu thụ cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, giá nguyên liệu đầu vào vẫn ở mức cao khiến biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp.

“Để doanh nghiệp có thêm nguồn lực đồng hành với các chương trình kích cầu của thành phố, cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về logistics nhằm giảm chi phí lưu thông hàng hóa; rà soát cắt giảm các khoản phí chưa hợp lý; duy trì chính sách tín dụng với lãi suất phù hợp cho doanh nghiệp sản xuất, đồng thời hỗ trợ mạnh hơn cho quá trình chuyển đổi xanh và đổi mới công nghệ,” bà Lý Kim Chi cho biết.

Ở góc nhìn kinh tế, Tiến sỹ Huỳnh Phước Nghĩa, chuyên gia kinh tế cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thành phố Hồ Chí Minh không nên chỉ nhìn thương mại dưới góc độ bán lẻ truyền thống mà cần đặt trong tổng thể hệ sinh thái dịch vụ. Cùng đó, động lực tăng trưởng của khu vực dịch vụ đang có sự dịch chuyển rõ rệt, từ các lĩnh vực tiêu dùng cơ bản sang những ngành dịch vụ mới có giá trị gia tăng cao như kinh tế đêm, du lịch trải nghiệm, logistics hiện đại, tài chính, công nghiệp văn hóa hay các mô hình dịch vụ ứng dụng công nghệ.

"Thương mại bán lẻ vẫn là nền tảng để ổn định tiêu dùng và bảo đảm an sinh, nhưng tăng trưởng mạnh sẽ đến từ việc kết hợp thương mại với các không gian dịch vụ mới, tạo thêm nhu cầu và trải nghiệm cho người tiêu dùng," Tiến sỹ Huỳnh Phước Nghĩa nhận định.

Theo vị chuyên gia này, trong ngắn hạn, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục duy trì các chính sách kích cầu tiêu dùng, chương trình khuyến mại tập trung, kiểm soát lạm phát và ổn định thu nhập của người dân nhằm giữ sức mua. Tuy nhiên, về dài hạn, điều quan trọng hơn là tạo ra các "không gian tăng trưởng mới" thông qua việc khuyến khích đầu tư vào những lĩnh vực dịch vụ mới nổi, từ đó hình thành động lực phát triển bền vững cho toàn bộ nền kinh tế.

Khi sức mua nội địa tiếp tục phục hồi, du lịch tăng trưởng, các không gian tiêu dùng mới được hình thành và hệ sinh thái thương mại ngày càng hoàn thiện, ngành thương mại sẽ không chỉ là "đầu ra" của sản xuất mà còn trở thành lĩnh vực dẫn dắt nhiều ngành kinh tế khác cùng tăng trưởng. Đây được kỳ vọng sẽ là một trong những động lực quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới./.

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng tích cực Từ đầu năm 2026 đến hết ngày 31/5, Thành phố Hồ Chí Minh thu hút được hơn 3,8 tỷ USD đầu tư nước ngoài (FDI), tăng 20,3% so với cùng kỳ; trong đó, có 338 dự án khoa học công nghệ.