Chuyển biến mạnh tư duy phát triển du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trong nửa đầu năm 2026, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò là một trong những ngành dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao, nhờ chuyển dịch cơ cấu khách theo hướng chất lượng, chi tiêu nhiều và lưu trú dài ngày.

Đồng thời, ngành đã góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ, vận tải, lưu trú, ẩm thực và các ngành kinh tế liên quan.

Hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng

Mặc dù, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp với những tác động từ xung đột địa chính trị, biến động giá nhiên liệu, chi phí vận tải hàng không gia tăng và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm đến trong khu vực, nhưng ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, khẳng định vai trò đầu tàu du lịch của cả nước.

Đặc biệt, thực hiện mở rộng không gian phát triển theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội, ngành Du lịch thành phố đã chủ động khai thác hiệu quả các lợi thế mới về tài nguyên du lịch biển, sinh thái, cộng đồng và nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó, ngành đẩy mạnh liên kết vùng, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, hiện đại và có sức cạnh tranh cao.

Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng, tương ứng 58,1%, 54,6% và 64,8% kế hoạch năm 2026.

Kết quả này, cho thấy hiệu quả của việc chuyển dịch cơ cấu khách theo hướng nâng cao chất lượng, gia tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú.

Ngành Du lịch Thành phố đã triển khai đa dạng chương trình kích cầu quy mô lớn gắn với những ngày Lễ lớn đạt hiệu quả cao và đang duy trì đà kích cầu du lịch Hè 2026.

Trong đó, Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 22, với chủ đề “Rộn ràng hè về” là điểm nhấn nổi bật, giới thiệu gần 1.000 sản phẩm du lịch ưu đãi, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham quan, doanh thu trực tiếp đạt trên 120 tỷ đồng.

Hay Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 tiếp tục khẳng định thương hiệu sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh Thành phố năng động, hiện đại, nhưng giàu bản sắc dân tộc.

Show diễn nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2026, diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 7/3. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Không chỉ tập trung vào số lượng, hoạt động ưu đãi giá, mà những chương trình kích cầu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm 2026 đến nay được triển khai theo hướng bài bản, đồng bộ và ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Qua đó, những chương trình này đã góp phần kích thích nhu cầu du lịch nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động kinh doanh và từng bước nâng cao sức hấp dẫn, năng lực cạnh tranh của điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Huy Bình, ngành đã chủ động kiến tạo thị trường, lấy trải nghiệm du khách, chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh điểm đến làm trọng tâm.

Nổi bật là định hướng phát triển du lịch gắn với kinh tế đô thị, kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa và kinh tế trải nghiệm; chuyển từ mô hình tổ chức sự kiện sang phát triển kinh tế sự kiện, tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều lĩnh vực dịch vụ khác.

Hay cũng có thể kể đến không gian công cộng như phố đi bộ, công viên, tuyến ven sông, đường hoa và các khu sinh hoạt cộng đồng tiếp tục được khai thác hiệu quả, từng bước hình thành mô hình đô thị trải nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và sức hấp dẫn của điểm đến.

Ở góc độ chuyên gia, ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Việt Nam tại Agoda cho hay, dữ liệu của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda (Agoda) cho thấy, du khách tại châu Á đang có xu hướng thiết kế chuyến du lịch xoay quanh trải nghiệm, từ vui chơi tại các công viên giải trí, khám phá tham quan đô thị,… đến các hoạt động hòa mình vào thiên nhiên.

Thay vì chỉ quan tâm lựa chọn nơi lưu trú phù hợp, du khách đang ưu tiên hướng đến những trải nghiệm đáng nhớ cho chuyến du lịch của mình hơn, đây là cơ hội cho những đô thị tiềm năng như Thành phố Hồ Chí Minh.

Con đường xuyên rừng ngập mặn đẹp như tranh vẽ ở Cần Giờ. (Ảnh: TTXVN)

Xây dựng sản phẩm du lịch chiến lược

Một số doanh nghiệp du lịch-lữ hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, sau khi mở rộng địa giới hành chính, ngành Du lịch đã chủ động khai thác đa dạng tiềm năng mới, từng bước hình thành không gian phát triển du lịch đa trung tâm, kết hợp giữa du lịch đô thị, biển, nghỉ dưỡng, sinh thái, cộng đồng và kinh tế đêm.

Đây cũng là lý do ngành Du lịch Thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực và toàn diện, được thể hiện qua việc nhiều sản phẩm du lịch mới được hình thành; hoạt động xúc tiến, truyền thông, liên kết vùng và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng khách quốc tế và tổng thu du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng ở mức cao. Trong đó, du lịch MICE tiếp tục khẳng định vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo hàng đầu cả nước.

Nổi bật là du lịch thành phố đã đón thành công đoàn khách MICE quốc tế gần 900 khách từ Indonesia, góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến và thu hút phân khúc khách có mức chi tiêu cao.

Về phía du khách, chị Mỹ Trang, nhân viên văn phòng phường Sài Gòn chia sẻ, du lịch kinh tế đêm tiếp tục phát triển mạnh và hiện tạo được sức hút đối với người dân lẫn du khách.

Trong đó, du lịch ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định thương hiệu với việc công bố hơn 20 chương trình du lịch chuyên đề ẩm thực, góp phần quảng bá văn hóa và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Cùng quan điểm, chị Mai Phương, du khách đến từ thành phố Hà Nội chỉ ra rằng, nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), nhiều sản phẩm đặc sắc phù hợp phân khúc về nguồn, tìm hiểu văn hóa, lịch sử tại Thành phố Hồ Chí Minh tạo dấu ấn rõ nét đối với du khách có thể kể đến là “Sài Gòn - Sắc màu đêm,” “Trăng chiến khu”,…

Ngoài ra, sản phẩm du lịch trực thăng “Ngắm Thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao” chính thức được đưa vào khai thác thương mại, không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong phân khúc du lịch cao cấp của Thành phố, mà còn mang lại trải nghiệm thú vị cho du khách.

Mới đây, du lịch cộng đồng bước đầu được triển khai tại xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, gắn với bảo tồn văn hóa địa phương, phát triển sinh kế cho người dân và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Cùng với đó, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tour đường thủy đêm, phố đi bộ và không gian văn hóa đêm liên tục được làm mới, không chỉ mang lại trải nghiệm cho công chúng, du khách, mà góp phần “thay áo” mới cho du lịch Thành phố, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Liên quan đến xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh còn xác định du lịch đường thủy là một trong những sản phẩm chiến lược trong không gian phát triển mới.

Thành phố đã chủ động khảo sát hạ tầng, xây dựng định hướng phát triển hệ thống cảng bến và làm việc với các tập đoàn khai thác tàu biển quốc tế nhằm mở rộng thị trường khách tàu biển và kết nối du lịch biển-đô thị-nghỉ dưỡng trong thời gian tới./.

TP Hồ Chí Minh phát triển Phú Mỹ 3 thành khu công nghiệp sinh thái đầu tiên Khởi công từ năm 2013 tại phường Tân Phước và Tân Hòa của TP Hồ Chí Minh, khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 có quy mô gần 1.000 ha được phát triển theo mô hình đô thị công nghiệp sinh thái hiện đại.

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