Khám phá núi Mắt Thần - tuyệt tác thiên nhiên của Cao Bằng

Giữa vùng non nước Đông Bắc hùng vĩ, nơi những dãy núi đá vôi trùng điệp nối tiếp nhau đến tận chân trời, có một ngọn núi mang hình dáng đặc biệt khiến bất cứ ai từng nhìn thấy đều khó quên. Đó là núi Mắt Thần - điểm đến nổi tiếng thuộc quần thể danh thắng của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Với lỗ thủng khổng lồ xuyên qua vách núi như một con mắt hướng về trời xanh, nơi đây được xem là một trong những biểu tượng du lịch độc đáo nhất của Cao Bằng.

Núi Mắt Thần cách trung tâm thành phố Cao Bằng khoảng 45-50km. Ngọn núi nằm giữa thung lũng rộng lớn thuộc khu vực hồ Thang Hen và quần thể hồ nước tự nhiên nổi tiếng của miền Đông Bắc. Nhờ cảnh quan đặc biệt hiếm có, nơi đây đã trở thành điểm dừng chân yêu thích của những người đam mê du lịch khám phá, nhiếp ảnh và trải nghiệm thiên nhiên.

"Con mắt núi" độc nhất giữa miền non nước

Điểm tạo nên sự khác biệt của núi Mắt Thần chính là lỗ thủng tự nhiên nằm gần đỉnh núi, có đường kính khoảng 50m. Từ xa nhìn lại, cả khối núi đá vôi khổng lồ giống như một con mắt đang hướng lên bầu trời, vì vậy người dân địa phương thường gọi đây là núi Mắt Thần.

Tên gọi địa chất của ngọn núi là núi Thủng, bởi đây là một dạng địa hình karst đặc biệt được hình thành qua quá trình phong hóa và kiến tạo địa chất kéo dài hàng triệu năm.

Theo các chuyên gia địa chất, những ngọn núi có lỗ xuyên tự nhiên lớn như vậy không phổ biến ở Việt Nam, khiến núi Mắt Thần trở thành một trong những cảnh quan tiêu biểu của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Vào những ngày trời quang, ánh nắng xuyên qua "con mắt" khổng lồ tạo nên khung cảnh kỳ ảo giữa không gian núi rừng. Đây cũng là lý do địa danh này thường xuất hiện trong các bộ ảnh du lịch, các chương trình quảng bá du lịch của Cao Bằng và nhiều cuộc thi nhiếp ảnh trong nước.

Vẻ đẹp thay đổi theo từng mùa

Một trong những điều thú vị của núi Mắt Thần là cảnh quan biến đổi rõ rệt theo mùa.

Vào mùa mưa, khoảng từ tháng Năm đến tháng Chín, nước từ các khe núi và mạch ngầm tạo thành hồ nước tự nhiên dưới chân núi. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu hình ảnh ngọn núi cùng "con mắt" đặc biệt, tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình giữa thảo nguyên xanh mướt.

Một thác nước nhỏ gần khu vực núi. (Nguồn: Vietnam+)

Khi mùa khô đến, mặt nước dần rút xuống, để lộ những bãi cỏ rộng lớn trải dài dưới chân núi. Nhiều du khách ví nơi đây như một thảo nguyên thu nhỏ của vùng Đông Bắc. Những đàn ngựa, đàn bò thong thả gặm cỏ giữa không gian bao la càng khiến khung cảnh trở nên bình yên và thơ mộng.

Mỗi thời điểm trong năm, núi Mắt Thần lại mang một vẻ đẹp riêng. Tuy nhiên, khoảng từ tháng 9 đến tháng 11 thường được xem là thời gian lý tưởng để tham quan bởi thời tiết khô ráo, bầu trời trong xanh và cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ.

Hành trình khám phá giữa Công viên địa chất toàn cầu

Núi Mắt Thần nằm trong vùng lõi của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng - danh hiệu được UNESCO công nhận năm 2018 và tái công nhận các năm tiếp theo. Khu vực này sở hữu hệ thống di sản địa chất có lịch sử phát triển hàng trăm triệu năm, phản ánh quá trình vận động phức tạp của vỏ Trái Đất.

Trên hành trình đến núi Mắt Thần, du khách còn có cơ hội khám phá nhiều điểm đến nổi tiếng khác của Cao Bằng như hồ Thang Hen, thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao hay làng đá Khuổi Ky. Mỗi địa danh đều mang những giá trị địa chất, lịch sử và văn hóa riêng, tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho du lịch Cao Bằng.

Đặc biệt, cung đường từ hồ Thang Hen đến núi Mắt Thần được nhiều du khách đánh giá là một trong những cung đường đẹp nhất miền Đông Bắc. Hai bên đường là những dãy núi đá vôi, thung lũng xanh và các bản làng của đồng bào dân tộc Tày, Nùng sinh sống từ nhiều thế hệ.

Khác với nhiều điểm du lịch nổi tiếng đã được đầu tư mạnh về hạ tầng, khu vực núi Mắt Thần vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên tương đối nguyên sơ. Chính điều này lại trở thành sức hút đối với những du khách yêu thích trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.

Nhiều người lựa chọn cắm trại qua đêm tại khu vực thung lũng dưới chân núi. (Nguồn: Vietnam+)

Nhiều người lựa chọn cắm trại qua đêm tại khu vực thung lũng dưới chân núi để tận hưởng không khí trong lành và ngắm bầu trời đầy sao. Vào sáng sớm, sương mù giăng nhẹ trên các triền cỏ, tạo nên khung cảnh huyền ảo đặc trưng của miền núi Đông Bắc.

Bên cạnh đó, hoạt động trekking nhẹ quanh khu vực hồ và thung lũng cũng được nhiều du khách yêu thích. Những cung đường ngắn, địa hình không quá khó giúp du khách dễ dàng tiếp cận và khám phá vẻ đẹp của vùng đất này./.

Tôn vinh nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị Công viên địa chất Non Nước Cao Bằng Việc Công viên địa chất Non nước Cao Bằng tiếp tục được UNESCO vinh danh là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của tỉnh Cao Bằng trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị địa chất.