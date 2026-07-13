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Giá dầu tăng hơn 4% khi xung đột Mỹ-Iran leo thang trở lại

Chiều phiên giao dịch ngày 13/7, giá dầu Brent tăng 3,10 USD, tương đương 4,08%, lên 79,11 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,95 USD, tương đương 4,11%, lên 74,36 USD/thùng.

Minh Trang
Nhà máy lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhà máy lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu tăng hơn 4% trong phiên giao dịch ngày 13/7 tại thị trường châu Á, khi hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro sau khi Mỹ và Iran đồng loạt tiến hành các hoạt động quân sự mới.

Chiều phiên này, giá dầu Brent tăng 3,10 USD, tương đương 4,08%, lên 79,11 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,95 USD, tương đương 4,11%, lên 74,36 USD/thùng.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng quân sự nước này đã tiến hành thêm một đợt không kích nhằm vào Iran vào ngày 12/7. Đáp lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết trong ngày 13/7 đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào những căn cứ của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/7 khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa đối với hoạt động hàng hải thương mại. Tuy nhiên, trước đó Iran tuyên bố đã đóng eo biển này sau khi một tàu đi theo tuyến đường không được phê duyệt và bị tấn công.

Trước khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2/2026, khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển của Kpler, chỉ có sáu tàu đi qua eo biển Hormuz trong ngày 12/7, mức thấp nhất trong vòng năm tuần qua.

Theo báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng công bố hôm 11/7 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), sau khi thỏa thuận được ký kết, nguồn cung dầu toàn cầu trong tháng 6 đã tăng thêm 4,1 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, sản lượng vẫn thấp hơn khoảng 9,4 triệu thùng/ngày so với mức trước khi chiến sự nổ ra.

Các nhà phân tích của ngân hàng ANZ cho rằng hy vọng về khả năng sớm giải quyết các cuộc đụng độ gần đây có thể đang bị lung lay sau khi căng thẳng leo thang trong cuối tuần./.

(TTXVN/Vietnam+)
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