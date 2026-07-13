Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phát triển văn hóa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tạo chuyển biến mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển văn hóa; đẩy mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, phát triển công nghiệp văn hóa.

Sáng 13/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp thứ hai nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 80 ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Trên cơ sở Nghị quyết số 80, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị quán triệt ba chuyển dịch lớn: xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; phát triển văn hóa đồng thời trong không gian thực và không gian số; kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và sáng tạo.

Đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo đột phá để giải phóng sức sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tạo chuyển biến mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển văn hóa; đẩy mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, phát triển công nghiệp văn hóa và phát huy văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Chính phủ xây dựng Chương trình phát triển không gian văn hóa số quốc gia; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các nền tảng, hệ sinh thái nội dung số mang bản sắc Việt Nam; huy động Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo tham gia sản xuất các sản phẩm văn hóa chất lượng, có sức cạnh tranh và lan tỏa trong nước, quốc tế.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng số, đưa hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và con người Việt Nam đến gần hơn với nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh việc chuyển hóa di sản và vốn văn hóa thành dữ liệu, tri thức số, tài sản trí tuệ và sản phẩm sáng tạo; phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành số hóa 100% Di sản Văn hóa cấp Quốc gia, tạo nguồn lực phục vụ giáo dục, khoa học, công nghiệp văn hóa và tăng trưởng kinh tế./.