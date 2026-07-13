Ủy viên Bộ Chính trị Lê Minh Trí: Chống lãng phí thời gian và cơ hội phát triển

Sáng 13/7, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối đến điểm cầu 34 tỉnh, thành trong cả nước.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đánh giá cao những kết quả các Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Các địa phương đã chủ động ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là đã ban hành chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Lê Minh Trí yêu cầu các địa phương tập trung khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy chủ động tham mưu ban thường vụ cấp ủy rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 04-NQ/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị, gắn với kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 30 và các phiên họp có liên quan. Đồng thời, rà soát toàn diện chương trình công tác, các thông báo kết luận và văn bản lãnh đạo, chỉ đạo mới của Trung ương để kịp thời cập nhật nhiệm vụ, tập trung triển khai hiệu quả 65 nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương giao.

Yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng nêu rõ từ nay đến cuối năm, các địa phương cần hoàn thiện cơ chế hoạt động, tăng cường phối hợp và kiểm soát quyền lực từ cơ sở. Trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh sớm hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế làm việc, đặc biệt chú trọng kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp xã.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đối với phòng chống lãng phí, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, ông Lê Minh Trí yêu cầu phòng chống lãng phí không chỉ đối với tiền, tài sản mà còn phải chú trọng phòng, chống lãng phí thời gian và cơ hội phát triển. Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh lựa chọn một số vụ án, vụ việc lãng phí điển hình để tập trung chỉ đạo xử lý, tạo sức răn đe, phòng ngừa. Các địa phương khẩn trương rà soát việc thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực; lập danh mục, xây dựng phương án xử lý các công trình, dự án dôi dư, chậm tiến độ, kéo dài, gây lãng phí trên địa bàn.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.

Đáng chú ý, Ban Nội chính Trung ương đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của ngành nội chính Đảng và tham mưu ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách mới có tính nền tảng, chiến lược, vừa kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vừa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong đó, có 7 đề án lớn về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Đặc biệt, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị với 114 nhiệm vụ cụ thể.

Ở địa phương, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã ban hành hơn 5.000 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đến nay, 29 trong số 34 địa phương đã ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW. Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu cấp ủy ban hành 1.163 văn bản và tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy ban hành 263 văn bản chỉ đạo về tổ chức, hoạt động của các cơ quan nội chính, tư pháp và cơ quan liên quan, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ban Nội chính Trung ương cũng tham mưu, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, xử lý nghiêm những sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Song song đó, Ban Nội chính Trung ương còn tích cực, chủ động phối hợp nắm tình hình, tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp nổi lên, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Công tác thẩm định, tham gia ý kiến các đề án, dự án luật, văn bản quan trọng về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp và tham gia công tác cán bộ ngày càng có chiều sâu, chất lượng tốt hơn.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tại địa phương, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tiến hành 57 cuộc kiểm tra, giám sát về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với vận hành chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Đảng, các dự án, công trình trọng điểm, việc thực hiện trách nhiệm người đứng đầu, quản lý tài chính, tài sản, trụ sở và nguồn lực sau sắp xếp tổ chức bộ máy; đồng thời chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu giúp Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy tiến hành 34 cuộc kiểm tra, giám sát các cơ quan nội chính địa phương; tham mưu chỉ đạo xử lý 240 vụ án, vụ việc, trong đó giải quyết dứt điểm 80 vụ; trực tiếp tổ chức 173 cuộc đôn đốc, nắm tình hình, kiểm tra, giám sát và chủ trì, phối hợp xử lý 110 vụ việc nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự…/.

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