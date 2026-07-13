Trao đổi kinh nghiệm giữa các học viện, nhà trường quân đội Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đoàn Đại học Quốc phòng Trung Quốc do Thiếu tướng Lưu Khải, Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị, Đại học Quốc phòng Trung Quốc làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Trao đổi tại buổi tiếp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới toàn thể tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (1/8/1927-1/8/2026).

Vui mừng chứng kiến quan hệ hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển sâu sắc, thực chất và toàn diện, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố, phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Đảng, Chính phủ, nhân dân và quân đội Trung Quốc; mong muốn hai bên tiếp tục giữ gìn, phát huy quan hệ đoàn kết, truyền thống hữu nghị lên tầm cao mới, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Các học viện, nhà trường Quân đội hai nước cần tăng cường công tác giáo dục về truyền thống quan hệ tốt đẹp, láng giềng hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng song phương luôn được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thực chất, nổi bật trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao; duy trì tham vấn, đối thoại; hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị, quân, binh chủng và các học viện, nhà trường Quân đội; phối hợp quản lý biên giới; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đào tạo nguồn nhân lực; công nghiệp quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, việc các nhà trường, học viện Quân đội hai nước duy trì cử đoàn cán bộ, học viên tham quan, nghiên cứu thực tế tại mỗi nước thể hiện sự coi trọng, mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai bên.

Đây là dịp để hai bên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần tăng cường hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau. Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ lĩnh vực hợp tác quan trọng này.

Bày tỏ vinh dự được thăm, làm việc tại Việt Nam và Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thiếu tướng Lưu Khải khẳng định, chuyến thăm thể hiện mối quan hệ hợp tác hữu nghị, thân thiết giữa hai nước, hai quân đội.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, trong đó hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, Thiếu tướng Lưu Khải cho rằng, thời gian tới, hai bên cần kế thừa, giữ gìn và phát triển tốt quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giao lưu, trao đổi đoàn, học hỏi kinh nghiệm ở các cấp, qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nói chung, giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng ngày càng sâu sắc./.

Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển và hợp tác thực chất Trung Quốc coi Việt Nam là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác về đường sắt, thương mại, đầu tư chất lượng cao, khoa học công nghệ, năng lượng, giao lưu nhân dân.

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