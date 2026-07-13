Sáng 13/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn chủ trì hội nghị chuyên đề tháng 7 của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng; trong đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ trình Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Hình thành cực tăng trưởng mạnh của quốc gia

Tờ trình về việc Xin ý kiến Đề án và chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ rõ: Thành lập thành phố Bắc Ninh xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát triển và nhu cầu cần thiết chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2025, tỉnh Bắc Ninh có diện tích tự nhiên 4.713,75 km2, dân số 3.989.623 người; quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước và thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước, đứng thứ 4 vùng Đồng bằng sông Hồng, thu hút FDI đứng thứ 2 cả nước và là 1 trong 6 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số năm 2025; thu ngân sách trên 123.604,21 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 5.852 USD.

Thành lập thành phố Bắc Ninh sẽ tạo ra động lực phát triển mới, góp phần hình thành cực tăng trưởng mạnh của quốc gia, thúc đẩy liên kết vùng và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực; nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Trung ương về phát triển hệ thống đô thị; thực hiện quy hoạch, chương trình phát triển đô thị Bắc Ninh được phê duyệt; đồng thời, phát huy vai trò là cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô Hà Nội và vùng Đồng bằng sông Hồng...

Quá trình xây dựng Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương được tỉnh Bắc Ninh triển khai nghiêm túc, đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Trung ương, phát huy rõ trách nhiệm của các cấp, ngành trong việc hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến nhân dân và tổ chức thực hiện.

Theo phương án, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương sẽ được thành lập trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh Bắc Ninh, với diện tích tự nhiên 4.713,75km2, quy mô dân số 3.989.623 người và 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 45 phường (trong đó có 12 phường thành lập mới từ 12 xã) và 54 xã.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Đến nay, Bắc Ninh đã cơ bản đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, tỷ lệ phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã (33,33%), tỷ lệ đô thị hóa (61,63%), vị trí, chức năng, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế-xã hội.

Riêng về đô thị, tỉnh đã đạt 13/15 tiêu chí đô thị loại I và đang chờ cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Dự thảo Đề án xác định mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố xanh, thông minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc; là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, logistics và đổi mới sáng tạo của cả nước. Đồng thời, phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng chiến lược, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến giao thông kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển mới cho Bắc Ninh cũng như khu vực phía Bắc...

Theo ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, kết quả lấy ý kiến cho thấy sự đồng thuận rất cao của người dân đối với Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, với 99,08% số hộ gia đình đồng ý.

Việc lấy ý kiến được triển khai đồng bộ tại 99/99 xã, phường, bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch và không phát sinh khiếu nại, kiến nghị, phản ánh hay điểm nóng liên quan.

Đối với dự thảo Đề án thành lập các phường trực thuộc tỉnh Bắc Ninh, việc thành lập 12 phường gồm: Lạng Giang, Yên Phong, Hiệp Hòa, Lương Tài, Gia Bình, Lục Nam, Kép, Nhân Thắng, Bố Hạ, Tiên Du, Phù Lãng và Chi Lăng là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước theo mô hình chính quyền đô thị, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của tỉnh.

Qua rà soát, 12/12 đơn vị đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện thành lập phường theo quy định. Sau khi thành lập, tỉnh Bắc Ninh sẽ có 45 phường và 54 xã, góp phần nâng tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh từ 61,63% lên 63,5%, tạo tiền đề thực hiện mục tiêu đến năm 2030 đạt 65%.

Tập trung cho giai đoạn nước rút hoàn thiện hồ sơ

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho biết các sở, ngành, địa phương đã chủ động triển khai các nhiệm vụ, tạo cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo trong quá trình xây dựng Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Nhấn mạnh đây là giai đoạn cao điểm, mang tính quyết định đối với tiến độ và chất lượng của đề án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ để khẩn trương hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, đầy đủ, có cơ sở pháp lý và thực tiễn vững chắc để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp tục chủ trì, tham mưu thực hiện Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Đoàn công tác của Hội đồng thẩm định Quốc gia làm việc tại tỉnh, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và tính thuyết phục cao, làm cơ sở quan trọng cho việc phân loại đô thị, công nhận Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo đúng quy trình.

Trong quá trình làm việc với các bộ, ngành Trung ương, các sở, ngành phải chủ động phối hợp, kịp thời tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến góp ý, hoàn thiện hồ sơ với chất lượng cao nhất; đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và chịu trách nhiệm đối với từng nội dung, từng nhiệm vụ được giao.

Đối với các địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thành các bước còn lại theo quy định đối với Đề án thành lập các phường trực thuộc tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. Cùng đó, tập trung làm tốt việc tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân; chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc hình thành điểm nóng phức tạp./.

Người dân đồng thuận cao Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc TW Theo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, đến 18 giờ ngày 11/7, toàn tỉnh có 1.026.243 hộ dân, đạt tỷ lệ 99,09% đồng ý Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

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