Khảo sát chính sách giáo dục, y tế đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 13/7, đoàn công tác do đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến khảo sát việc triển khai một số cơ chế, chính sách đặc thù về giáo dục và y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Khánh Lâm (tỉnh Cà Mau). Hoạt động nhằm đánh giá thực tiễn việc đưa các nghị quyết lớn của Quốc hội đi vào cuộc sống tại địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã tập trung đánh giá kết quả triển khai các chính sách lớn của Quốc hội ban hành năm 2025 gồm: Nghị quyết số 261/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội "về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân"; Nghị quyết số 217/2025/QH15 ngày 26/6/2025 của Quốc hội"về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân"; Nghị quyết số 248/2025/QH15, ngày 10/12/2025 của Quốc hội "về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo."

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn đánh giá cao những kết quả mà xã Khánh Lâm đạt được trong việc triển khai các chính sách đặc thù thời gian qua. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Lâm Trần Hồng Ửng cho biết, địa bàn xã có 17 ấp, trong đó có 7 ấp đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn xã còn 217 hộ nghèo (chiếm 2,79%) và 95 hộ cận nghèo (chiếm 1,22%).

Thời gian qua, các cơ chế, chính sách đặc thù về giáo dục, y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai đồng bộ. Mạng lưới trường lớp, cơ sở y tế được quan tâm đầu tư đúng đối tượng. Xã hiện có 1 trạm y tế, 45 nhân viên y tế ấp, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 100% và có 7/9 trường học đạt chuẩn quốc gia.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất giáo dục, y tế tại địa phương chưa đồng bộ; đội ngũ giáo viên, nhân viên y tế còn thiếu, điều kiện đi lại khó khăn. Chia sẻ về thực trạng này, bà Trần Hồng Ửng thông tin thêm, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn xã rộng, dân cư phân bố không tập trung; một số khu vực cách xa trung tâm, việc đi lại của người dân, học sinh và công tác y tế cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, xã đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên cục bộ ở một số môn học; công tác tuyển dụng chưa đáp ứng kịp nhu cầu thực tế nguồn nhân lực.

Từ thực tế đó, xã Khánh Lâm kiến nghị đoàn công tác của Quốc hội và tỉnh tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển y tế cơ sở theo hướng ưu tiên hơn cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; có chính sách ổn định, lâu dài đối với đội ngũ nhân viên y tế cơ sở và y tế ấp; nghiên cứu hoàn thiện các chính sách hỗ trợ học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và bổ sung chính sách hỗ trợ đối với học sinh hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính...

Thảo luận tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đề nghị, xã Khánh Lâm tiếp tục rà soát, sắp xếp hợp lý mạng lưới trường lớp, bảo đảm chế độ cho học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số; củng cố y tế cơ sở và sử dụng hiệu quả nguồn lực, cụ thể hóa các chính sách phù hợp điều kiện thực tế.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry đề nghị, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai chính sách giáo dục, y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tiếp cận chính sách, bảo đảm các chính sách đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn khẳng định, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến việc phát triển toàn diện con người, xem đây là trụ cột, chiến lược để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong đó, các cơ quan, ban ngành luôn ưu tiên, quan tâm đặc biệt đến giáo dục, y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn, vùng biên giới thông qua thực hiện các chính sách đặc thù.

Đánh giá cao những kết quả xã Khánh Lâm đã đạt được trong việc triển khai các chính sách đặc thù thời gian qua, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội mong muốn, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều phối, nhất là về nguồn lực đầu tư cho y tế cơ sở, giáo dục; chủ động và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, hạn chế nhằm đưa chính sách đi sâu vào cuộc sống, nâng cao sự hưởng thụ của người dân. Đối với các kiến nghị của địa phương, đoàn công tác ghi nhận để tổng hợp, phục vụ công tác giám sát và hoàn thiện thể chế của Quốc hội trong thời gian tới./.

Cà Mau chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số Cà Mau phấn đấu từ năm 2026 đến năm 2030 đạt 80% và từ năm 2030 đến năm 2035 đạt 100% tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số đối với cấp tỉnh, dự kiến bố trí tối thiểu 3-5% tổng số biên chế được giao.

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