Cà Mau chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số

Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số đủ phẩm chất, uy tín và năng lực, chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt nhấn mạnh việc gắn mục tiêu phát triển nguồn nhân lực này với mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững tại cơ sở.

Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng gắn với thực tiễn vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, quan điểm xuyên suốt của tỉnh Cà Mau xác định việc phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số là bộ phận quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước.

Công tác này không chỉ gắn chặt với việc xây dựng khối đại đoàn kết mà còn là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo ổn định chính trị-xã hội, phát triển bền vững vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh phấn đấu từ năm 2026 đến năm 2030 đạt 80% và từ năm 2030 đến năm 2035 đạt 100% tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số đối với cấp tỉnh, dự kiến bố trí tối thiểu 3-5% tổng số biên chế được giao. Ở cấp xã, bố trí tối thiểu 5-50% tổng số biên chế được giao tùy vào xã đó có tỷ lệ người dân tộc thiểu số ít hay nhiều.

Tại các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác dân tộc, Cà Mau cho biết, bố trí tối thiểu 20% tổng biên chế được giao của Sở Dân tộc và Tôn giáo. Các phòng, ban chuyên môn thuộc Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp xã ưu tiên bố trí cán bộ người dân tộc thiểu số thực hiện nhiệm vụ về công tác dân tộc.

Riêng đối với Sở Dân tộc và Tôn giáo, tỉnh yêu cầu tối thiểu 20% tổng biên chế phải là người dân tộc thiểu số. Đồng thời, Sở Dân tộc và Tôn giáo phải có ít nhất 1 vị trí giữ chức danh cấp trưởng hoặc cấp phó hoặc 1 vị trí được quy hoạch hoặc giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý là người dân tộc thiểu số.

Về cơ cấu, tỉnh đặt mục tiêu bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ người dân tộc thiểu số tối thiểu đạt 20% trong tổng số chỉ tiêu quy định. Ngoài ra, 100% cán bộ người dân tộc thiểu số sẽ được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị và đặc biệt là kỹ năng số, phương thức quản lý hiện đại để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Đột phá trong tuyển dụng và bồi dưỡng

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đề ra các nhóm giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện thể chế đến thực thi chính sách. Tỉnh chủ trương gắn quy hoạch cán bộ với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm như: y tế, giáo dục, khoa học công nghệ và nông nghiệp. Chính sách tuyển dụng sẽ được mở rộng đối với các đối tượng như sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự và người có kinh nghiệm từ khu vực ngoài công lập.

Cà Mau cam kết đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kỹ năng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tin học, ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số. Địa phương thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số đủ phẩm chất, uy tín và năng lực, chuyên nghiệp hóa.

Việc phát triển hệ thống trường dân tộc nội trú, bán trú và dự bị đại học được xem là "vườn ươm" quan trọng cho nguồn nhân lực tương lai. Song song đó, chính sách luân chuyển, điều động cán bộ người dân tộc thiểu số trong diện quy hoạch sẽ được thực hiện thường xuyên để rèn luyện thực tiễn.

Theo bà Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Dân tộc Tôn giáo tỉnh Cà Mau, điểm sáng lớn nhất trong công tác dân tộc chính là sự chuyển mình mạnh mẽ của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Hơn 3.200 tỷ đồng được huy động đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn 2010-2025 đã giúp cho hệ thống hạ tầng giao thông, trường học, y tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt. Cùng với đó, các chính sách về giáo dục, y tế, an sinh xã hội được triển khai hiệu quả. Đặc biệt, niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt.

Những kết quả nổi bật nêu trên không chỉ phản ánh hiệu quả của các chủ trương, chính sách dân tộc mà còn là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành; sự tận tụy của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc qua các thời kỳ và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Giám đốc Sở Dân tộc Tôn giáo tỉnh Cà Mau Nguyễn Thu Tư cho biết đơn vị tiếp tục phối hợp và thực hiện hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số...

Công tác chăm lo giáo dục, phát triển nguồn nhân lực luôn được tỉnh Cà Mau quan tâm, chú trọng, nhất là tại các địa phương có đông đồng bào dân tộc.

Cùng với đó, đơn vị chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chính sách dân tộc…

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh xác định thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang tính chiến lược lâu dài, thời gian qua, tỉnh đã triển khai kịp thời, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia và nghị quyết, kế hoạch phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Cà Mau đã lồng ghép, triển khai nhiều chương trình, chính sách giảm nghèo cho đồng bào. Từ các chương trình, dự án trên đã giúp cho đời sống của đồng bào Khmer có bước phát triển tích cực cả về vật chất và tinh thần.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, công tác dân tộc là vấn đề chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị-xã hội và phát triển đất nước.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi công tác dân tộc của tỉnh cần có những định hướng cụ thể, thiết thực, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy, phương thức, cách làm hiệu quả để đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Do đó thời gian tới, ngành dân tộc và tôn giáo của tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác dân tộc; nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm các chủ trương, chính sách được triển khai đồng bộ, sát thực tiễn; huy động và triển khai đồng bộ, hiệu quả các nguồn lực của Trung ương và địa phương để đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngành thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển sinh kế bền vững, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và cải thiện toàn diện chất lượng cuộc sống của người dân; đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, gắn với chuyển đổi số, tập trung phát triển hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội…/.

