10 năm kết nối cộng đồng và thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam-Canada

Sau 10 năm hình thành và phát triển, Hội Canada-Việt Nam (CVS) đã trở thành nhịp cầu nối quan trọng gắn kết cộng đồng người Việt tại Canada, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Canada và Việt Nam. Đây cũng là thông điệp được nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội diễn ra ngày 12/7 tại Ottawa.

Được thành lập năm 2016, Hội Canada-Việt Nam hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng người Việt đoàn kết, có tiếng nói với chính quyền sở tại, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa Canada và Việt Nam trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế và giao lưu nhân dân.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Ottawa, bà Nguyễn Đài Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Canada-Việt Nam cho biết sau một thập kỷ hoạt động, thành quả lớn nhất của Hội không chỉ nằm ở số lượng các chương trình được tổ chức mà còn ở khả năng kết nối các hội đoàn người Việt trên khắp Canada, tạo nên tiếng nói chung của cộng đồng.

Bà Nguyễn Đài Trang cho rằng sự đoàn kết đó đã giúp cộng đồng người Việt ngày càng được chính quyền sở tại ghi nhận thông qua nhiều hoạt động hợp tác. Hằng năm, Hội đều nhận được thư chúc Tết của Thủ tướng Canada, cũng như nhận được sự đồng hành của nhiều địa phương trong các hoạt động cộng đồng và các sự kiện nhân dịp Quốc khánh Việt Nam.



Đối với nhiều thành viên, điều tạo nên sức sống của Hội chính là tinh thần kết nối, giúp người Việt thuộc nhiều thế hệ và sinh sống ở nhiều địa phương có cơ hội gặp gỡ, gìn giữ bản sắc văn hóa và tăng cường các hoạt động hướng về quê hương.



Chị Nguyễn Mai Trang, thành viên Hội Canada-Việt Nam, cho phóng viên biết điều khiến chị gắn bó với Hội là vai trò kết nối cộng đồng, giúp người Việt tại Canada giao lưu, tìm hiểu văn hóa dân tộc, tạo điều kiện để đóng góp cho quê hương và mở rộng hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp của hai nước.



Học sinh, sinh viên người Việt tại Ottawa trình diễn thời trang Áo dài Việt Nam. (Ảnh: Thanh Hải/PV TTXVN tại Canada)

Trong 10 năm qua, Hội Canada-Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ cộng đồng và thúc đẩy quan hệ nhân dân giữa hai nước.

Trong đó, chương trình Phố Lồng đèn dịp Trung thu được nhiều thành viên đánh giá là một trong những dấu ấn nổi bật khi không chỉ thu hút cộng đồng người Việt mà còn quảng bá văn hóa Việt Nam tới người dân Canada trong môi trường đa văn hóa.



Bên cạnh việc củng cố mạng lưới cộng đồng, Hội cũng xác định thế hệ trẻ là trọng tâm trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo bà Nguyễn Đài Trang, một trong những ưu tiên của Hội là tổ chức các lớp dạy tiếng Việt cho thanh thiếu niên, đồng thời giới thiệu những cơ hội thực tế tại Việt Nam về học tập, việc làm, đầu tư, khởi nghiệp và du lịch. Việc giữ gìn tiếng Việt cần đi đôi với việc tăng cường kết nối thế hệ trẻ với quê hương để các em hiểu hơn về cội nguồn và có thêm cơ hội đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.



Thời gian tới, Hội Canada-Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp và chính quyền của hai nước, phát huy vai trò của cộng đồng người Việt trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Canada./.

Việt Nam và Canada thống nhất định hướng hợp tác kinh tế giai đoạn mới Việt Nam và Canada quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, làm sâu sắc hơn Quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước và tạo nền tảng cho những bước phát triển mới trong quan hệ song phương thời gian tới.