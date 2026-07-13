Đà Nẵng: Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ tại Hang Đá Sập

Chiều 13/7, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ của đơn vị vừa phát hiện và quy tập 5 hài cốt liệt sĩ nằm sâu trong Hang Đá Sập, thuộc địa phận xã Hà Nha.

Thành quả này đạt được ngay sau lễ động thổ khai quật vào sáng 12/7, nhằm hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Trước đó, qua quá trình khảo sát thực địa hồi đầu tháng 6, đoàn công tác đã phát hiện một số dấu vết xương cùng đạn dược chưa nổ, tạo tiền đề vững chắc cho đợt khai quật quy mô lớn này.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại Hang Đá Sập (xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng) tìm thấy 5 hài cốt cùng nhiều vật dụng của các liệt sĩ. (Ảnh: Đoàn Cường - Thanh Phong/Vietnam+)

Tại hiện trường, các phần hài cốt nằm xen lẫn trong lớp bùn đất và đá vụn. Lực lượng tìm kiếm đã bóc tách thủ công từng lớp đất đá sạt lở và cất bốc được nhiều di vật sinh hoạt, chiến đấu như đôi dép rọ nữ, chiếc ví cá nhân, kẹp tóc, lọ thuốc cùng đạn dược.

Theo hồ sơ lịch sử, Hang Đá Sập (hay Hang Thương nghiệp K600) từng là trạm trung chuyển hậu cần quan trọng trong kháng chiến chống Mỹ. Sáng ngày 25/4/1969, trận bom pháo ác liệt của địch đã vùi lấp hoàn toàn hệ thống hang, cướp đi sinh mệnh của khoảng 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Pháo binh 575 và đơn vị Thương nghiệp K600.

Việc tìm thấy 5 hài cốt đã khẳng định tính chính xác của các nhân chứng lịch sử sau hơn 50 năm mòn mỏi tìm kiếm. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đợt khai quật mang tính lịch sử, lực lượng công binh đã lập ra các phương án tác chiến chặt chẽ, dựng lều bạt và quyết tâm bám trụ tại rừng sâu cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại Hang Đá Sập (xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng) tìm thấy 5 hài cốt cùng nhiều vật dụng của các liệt sĩ. (Ảnh: Đoàn Cường - Thanh Phong/Vietnam+)

Dự kiến, lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra trang nghiêm vào chiều 14/7 tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Đồng (xã Hà Nha)../.