Cứu hộ tại Venezuela: Ngọn lửa trái tim sưởi ấm những giờ phút đen tối nhất

Ngày 24/6/2026, một trận động đất kép kinh hoàng với cường độ lên tới 7,2 và 7,5 độ đã xảy ra ở vị trí cách thủ đô Caracas của Venezuela khoảng 160km về phía tây.

Đây là thảm họa mạnh nhất tại khu vực trong hơn một thế kỷ qua. Theo các số liệu mới nhất được công bố ngày 11/7, số người thiệt mạng trong thảm họa động đất tại Venezuela đã tăng lên 4.333 người, trong khi hơn 18.000 người phải sống tại các khu tạm trú và hàng chục nghìn người khác bị ảnh hưởng.

Trước những mất mát ấy, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã quyết định cử lực lượng sang Venezuela hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Vượt trên tất cả là mệnh lệnh từ trái tim

Trưa 29/6 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở đoàn Việt Nam, gồm 124 cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Maiquetia, bang La Guaira, Venezuela.

Đoàn đã tiến hành chuyển giao viện trợ nhân đạo tới Venezuela để khắc phục hậu quả hai trận động đất mạnh xảy ra tối 24/6, đồng thời triển khai các hoạt động cứu nạn cứu hộ khẩn cấp đối với các nạn nhân còn đang bị vùi lấp sau thảm họa.

Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh cho biết, mặc dù phải vượt quãng đường rất xa, mất khoảng 24 giờ bay và đối mặt với sự chênh lệch múi giờ ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của đoàn công tác, song toàn bộ cán bộ, chiến sỹ đều nỗ lực vượt qua khó khăn để khẩn trương triển khai nhiệm vụ.

Thiếu tướng nhấn mạnh: "Vượt lên trên tất cả là mệnh lệnh từ trái tim, là tinh thần tranh thủ từng phút, từng giờ để cứu người."

Ngay sau khi đến Venezuela, đoàn đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nước bạn xác định những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nhằm tìm kiếm người còn sống sót, đồng thời đưa các nạn nhân thiệt mạng trở về với gia đình.

Mặc dù triển khai nhiệm vụ trong thời gian rất ngắn, phải đối mặt với điều kiện vô cùng khắc nghiệt nhưng với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trình độ và ý chí quyết tâm cao, Đoàn công tác đã không quản khó khăn, gian khổ, không sợ hiểm nguy, chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân, tổ chức cứu nạn; triển khai hỗ trợ nhân đạo nhân dân địa phương.

Đoàn Việt Nam đã tiến hành chuyển giao hơn 45 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới Venezuela để góp phần khắc phục hậu quả hai trận động đất mạnh xảy ra tối 24/6. (Ảnh: Phi Hùng/ TTXVN)

Trong 12 ngày đêm cứu hộ, các chiến sỹ cùng những chú chó nghiệp vụ đã miệt mài không quản khó khăn, phối hợp tìm kiếm và bàn giao 57 thi thể nạn nhân cho gia đình và chính quyền địa phương; xác định 46 vị trí bàn giao cho lực lượng tại chỗ của bạn; bàn giao 5,6 tấn hàng viện trợ gồm các mặt hàng thiết yếu.

Đặc biệt hơn nữa, Đoàn công tác đã dành số tiền công tác phí cùng đóng góp và ủng hộ 15.000 USD; tổ chức khám, phát thuốc cho hơn 132 người dân.

Cùng với các đoàn cứu hộ, cứu nạn, Việt Nam đã khẩn trương gửi 45 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới Venezuela, góp phần giúp người dân vùng bị ảnh hưởng sớm vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Tiếp đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ khẩn cấp 300.000 USD để hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả động đất khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira của Venezuela, ngày 30/6/2026 (giờ địa phương), sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đoàn Việt Nam đã đưa 11 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho phía Venezuela. Đồng thời mở thêm 1 trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân trong khu vực. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Sự chia sẻ trong những giờ phút đen tối nhất

Một tuần trôi qua kể từ khi trận động đất kinh hoàng xé toạc dải đất này, khi hy vọng về những phép màu cứ lịm dần theo từng hồi còi xe cứu thương, tại hiện trường một tòa nhà chung cư 5 tầng bị đổ sập hoàn toàn, những người lính cứu hộ Việt Nam vẫn lầm lũi chạy đua với thời gian.

Đài truyền hình quốc gia Venezuela (VTV) khi đưa tin về hiện trường đã dừng camera rất lâu ở một hình ảnh một người phụ nữ Venezuela tên là Maria Elena, đôi mắt trũng sâu, sưng húp vì khóc nghẹn, đang bám chặt lấy tay Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ. Chị không biết tiếng Việt, anh không thạo tiếng Tây Ban Nha, nhưng giọt nước mắt lăn dài trên gò má sạm đen của người mẹ mất con đã là một thứ ngôn ngữ không cần phiên dịch.

Con gái chị, cô bé Camila 16 tuổi, vẫn kẹt đâu đó dưới hàng ngàn tấn bêtông kia. Các chiến sỹ Việt Nam, cùng với chú chó nghiệp vụ tên Max, đã phải bò trườn qua những khe hở hẹp chỉ vừa một người chui, nơi các khối bêtông phía trên có thể sập xuống bất cứ lúc nào sau những dư chấn âm ỉ để tìm ra thi thể.

Cuộc vây bốc thi thể diễn ra trong sự im lặng trang nghiêm đến nghẹt thở. Các chiến sỹ Việt Nam không dùng máy xúc. Họ dùng tay, dùng những chiếc xẻng nhỏ, tỉ mẩn gạt từng viên gạch vụn, từng mảng vữa, như sợ làm đau thêm hình hài cô gái nhỏ. Mồ hôi trộn lẫn bụi bặm chảy thành dòng trên mặt những người lính, thấm đẫm chiếc áo thun xanh mang cờ đỏ sao vàng.

Khi hình hài của Camila được đưa ra vẹn nguyên khỏi lòng đất lạnh, một sự im lặng bao trùm không gian. Maria Elena lao đến, ôm chầm lấy con, tiếng khóc xé lòng vang động cả góc phố đổ nát.

​Nhưng ngay sau đó, giữa làn nước mắt, chị quay sang những người lính Việt Nam. Chị không oán trách số phận, chị quỳ sụp xuống, ôm lấy đôi bàn tay đầy vết xước và dính máu của người chiến sỹ công binh Việt Nam, liên tục nói trong tiếng nấc: "Gracias, Việt Nam! Gracias..." (Cảm ơn Việt Nam!).

Trang báo điện tử địa phương La Guaira Digital tối hôm ấy đã giật một dòng tít lớn: "Những người lính từ nửa kia bán cầu đã mang lại sự an ủi cuối cùng cho người mẹ Venezuela."

Tác giả bài báo viết rằng người dân Venezuela sẽ không bao giờ quên hình ảnh những người lính Việt Nam, những người đã không quản ngại hiểm nguy, lặn lội hàng ngàn dặm xa xôi, đến đây không phải để tìm kiếm vinh quang, mà để nhặt nhạnh từng chút hy vọng và niềm an ủi cho những gia đình bản địa trong cơn hoạn nạn.

Khi màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lên những mảng tường đổ nát của La Guaira. Nhưng từ trong những lán trại tạm bợ, ánh lửa từ những bếp củi tự phát vẫn rực cháy.

Thiên tai có thể bẻ gãy những khối bêtông kiên cố nhất, nhưng không thể khuất phục được sự tử tế và sức mạnh của sự sẻ chia. Họ đang cùng nhau đi qua những ngày dài nhất, bằng hơi ấm từ những bàn tay nắm chặt lấy nhau.

Sáng 6/7/2026 (theo giờ địa phương), thừa ủy quyền của Chính phủ Venezuela, Trung tá Raúl Serrano Chacón, thuộc Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống - Điều phối viên Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam, đã chủ trì Lễ trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhất tặng Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam và hạng Nhì tặng các thành viên trong đoàn. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN

Sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi

Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn Việt Nam, phía Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất cho tập thể, Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên cùng Huân chương "Công trạng phục vụ" cho đội chó nghiệp vụ của đoàn.

Tại lễ tiễn Đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam lên đường về nước sau khi hoàn thành xuất sắc sứ mệnh, Bộ trưởng Ngoại giao Yván Gil Pinto bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, cũng như cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kịp thời cử đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn gồm 124 cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sang hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez thăm hỏi đoàn Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Bộ trưởng Yván Gil, những nghĩa cử thiết thực đó là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết quốc tế, tình hữu nghị truyền thống và sự gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc. Ông khẳng định: "Venezuela sẽ luôn khắc ghi tình cảm đoàn kết trong sáng, vô tư của Việt Nam."

Việc Việt Nam cử đoàn cứu hộ, cứu nạn tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của Chính phủ Venezuela và được báo chí, các phương tiện truyền thông sở tại phản ánh đậm nét trong những ngày qua.

Trên các nền tảng mạng xã hội, người dân tại những khu vực chịu thiệt hại nặng nề, đặc biệt là khu đô thị Playa Grande thuộc bang La Guaira, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng cứu hộ Việt Nam không chỉ tham gia tìm kiếm, đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát mà còn trực tiếp phân phát hàng chục tấn lương thực, nhu yếu phẩm tới hàng trăm hộ gia đình bị mất nhà cửa.

Trong khi đó, truyền thông Venezuela dẫn đánh giá của các chuyên gia cho rằng đây là một trong những chiến dịch nhân đạo ở nước ngoài phức tạp và nguy hiểm nhất mà Việt Nam từng triển khai. Khả năng thích ứng nhanh, tác phong chuyên nghiệp và tính kỷ luật của đoàn cứu hộ Việt Nam được dư luận sở tại đánh giá cao, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và sẵn sàng chung tay hỗ trợ bạn bè quốc tế khi gặp khó khăn.

Đây cũng là lần thứ ba lực lượng cứu hộ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ nhân đạo ở nước ngoài sau khi đã tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar./.

Đoàn cứu hộ Việt Nam đang thực hiện công tác cứu nạn tại bang La Guaira. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

​