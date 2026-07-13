Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế thi hành kỷ luật nhiều tổ chức, đảng viên vi phạm

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế cho biết đơn vị vừa kết thúc các kỳ họp thứ 11 và 12 (diễn ra từ ngày 2-13/7) nhằm xem xét, kết luận việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến việc thực hiện Dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế (nay là Thành ủy Huế).

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị (nhiệm kỳ 2025-2030); cảnh cáo đối với các đồng chí Hà Xuân Hậu, Đặng Quang Ngọc, Trần Hùng; khiển trách đối với các đồng chí Thái Văn Minh Nhật, Trần Nguyên Đại; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các đồng chí Huỳnh Minh Khang, Nguyễn Quốc Anh và Hoàng Thị Diệu Hiền.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với nguyên Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lưu Đức Hoàn.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xác định Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị (nhiệm kỳ 2025-2030) đã buông lỏng quản lý lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác đầu tư xây dựng, đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng đối với Dự án Nhà khách Tỉnh ủy; vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý đầu tư xây dựng; gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Các đảng viên liên quan vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng kết luận nhiều cá nhân có vi phạm, khuyết điểm trong quá trình thực hiện dự án, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Trong đó, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Hà Xuân Hậu, đại diện đơn vị tư vấn, quản lý Dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế, đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để cấp dưới tham mưu chủ đầu tư ban hành các quyết định trái pháp luật vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu năm 2013.

Trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế, đồng chí đã thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý Huỳnh Minh Khang, đại diện đơn vị tư vấn quản lý Dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế, đã thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi, để bộ phận tham mưu của Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tham mưu chủ đầu tư thực hiện chưa đầy đủ, chưa đảm bảo về quy trình, thủ tục một số gói thầu chỉ định của Dự án.

Các đồng chí Đặng Quang Ngọc, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị, Trưởng Ban Điều hành Dự án và Trần Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Thẩm định, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị bị xác định buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, rà soát tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ; không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí: Thái Văn Minh Nhật, Phó Trưởng phòng Quản lý dự án hạ tầng và Trần Nguyên Đại, chuyên viên Phòng Quản lý dự án hạ tầng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị bị kết luận thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, rà soát tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ; không chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí Nguyễn Quốc Anh, nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch Thẩm định, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị; Hoàng Thị Diệu Hiền, nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế toán, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xác định chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm trong việc đề xuất các biện pháp chấn chỉnh đối với một số nội dung thực hiện chưa bảo đảm quy định trong quá trình triển khai dự án./.

Tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên Bộ Chính trị yêu cầu chuyển trọng tâm từ củng cố sang nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản trị và tổ chức thực hiện; tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

