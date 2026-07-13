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Suối cá thần Cẩm Lương: Nơi gìn giữ hài hòa giữa thiên nhiên và văn hóa bản địa

Suối cá thần Cẩm Lương là điểm đến nổi tiếng của Thanh Hóa, nơi hàng nghìn cá thể cá quý hiếm được bảo vệ giữa không gian thiên nhiên trong lành và những giá trị văn hóa đặc sắc của người Mường.

Dương Linh
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Nằm dưới chân núi Trường Sinh, suối cá thần Cẩm Lương (Thanh Hóa) là nơi sinh sống của hàng nghìn cá thể Spinibarbichthys denticulatus, loài cá quý hiếm được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam. Gắn với truyền thuyết của cộng đồng người Mường, dòng suối không chỉ mang giá trị văn hóa, tâm linh mà còn là minh chứng cho nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch bền vững. Mỗi năm, điểm đến này thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu về thiên nhiên và bản sắc văn hóa Việt Nam./.

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